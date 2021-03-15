Prof. Dr. Müftüoğlu: Aşı hızlandırılmalı, sosyal mesafe daha da artmalı

Hürriyet gazetesi başyazarı Prof. Dr. Osman Müftüoğlu, Koronavirüs mutasyonuna karşı 3 strateji önerdi.

Müftüoğlu yazısında, “Madde 1- Aşılama hızlandırılmalı: Eldeki bütün imkânlar kullanılmalı hatta sonuna kadar zorlanmalı, daha fazla ve hızlı aşı uygulaması için her şey yapılmalı. Zira aşı kampanyasının süresi uzadıkça yeni mutasyonların gelişeceği kesindir. Madde 2- Sosyal mesafe daha da artmalı: Mademki bizdeki mutasyonların çoğunluğunu İngiliz mutasyonu oluşturuyor ve mademki İngiliz mutasyonlu virüslerin temel özelliğini “daha kolay bulaşma gücü” oluşturuyor, yapacağımız üç değişimden birinin de 'sosyal mesafeyi 2 metreye çıkarmak' olduğundan kimse şüphe etmesin. Madde 3- Maske meselesi şimdi daha önemli: Bir tarafta bulaşıcılığı artan bir virüs var, diğer tarafta da haklı olarak evinde oturmaktan sıkılan değerli halkımız, döndürmekte iyice zorlandığımız ekonomimiz var. Eğer sokağa çıkacaksak, eğer kafeler, restoranlar ve benzeri yerlerde sosyalleşerek bir parça da olsa rahatlayacaksak, eğer uzaktan da olsa eş dost buluşmaları yapacak, hasret kalmalara son vereceksek, eğer ekonomi çarkını döndürmeye devam edeceksek, maske meselesini bugünlerde daha da ciddiye almak zorundayız." ifadesini kullandı.