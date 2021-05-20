Prof. Dr. Müftüoğlu: Bağışıklık gücü sadece antikorlar üzerinden değerlendirilmez

Hürriyet gazetesi yazarı Prof. Dr. Osman Müftüoğlu, Covid-19 aşısı olanlar ve hastalığı geçirenler çoğaldıkça "antikor" konusunun tartışılmaya başladığını belirterek, "Antikor seviyelerinin peşine düşenler maalesef haklı değiller. Değiller çünkü bağışıklık gücümüzü sadece antikorlar üzerinden değerlendirmemiz, 'Antikorum yüksek' diye sevinip 'Benimki çok düşük çıktı' diye üzülmek bilimsel gerçeklerle uyumlu sayılmıyor. Zira antikorlar için de bir çeşit 'nicelik yani miktar' ve 'nitelik yani yapı ve içerik' meselesinin söz konusu olduğu kesin. Bağışıklık uzmanları özellikle 2’ncisinin, yani 'nitelik meselesi'nin üzerinde ısrarla duruyorlar" dedi.

Prof. Müftüoğlu, "Antikorların miktarlarından ziyade yapıları yani virüsün hangi bölümüne karşı üretildikleri daha önemli bir ayrıntı. Yeni Koronavirüs'e karşı üretebileceğimiz antiviral antikorları basitçe 'virüsü etkisiz kılan' yani faydası tartışılmaz ve yüzde 100 olan 'NÖTRALİZE EDİCİ/yok edici' ve virüsü yeteri kadar etkisizleştiremeyen 'NÖTRALİZAN OLMAYAN/yok edemeyen' antikorlar olmak üzere ikiye ayırabiliyoruz. Eğer ürettiğiniz antikorlar 1. gruptakiler, yani virüsü yüzde 100 etkisiz kılanlar (nötralizan antikorlar) ise işiniz daha kolay, güvenlik dereceniz daha yüksek demektir" bilgisini paylaştı.

Hiç antikor üretilmemesi durumunu da ele alan Prof. Dr. Müftüoğlu, Prof. Dr. Ahmet Rasim Küçükusta'nın "Antikorlar cepteki para gibidir. Kolayca harcanır gider. Ama hücresel bağışıklık hafıza T lenfositlerinin belleğine bir kez yazıldı mı bir daha öyle kolay kolay kaybolmaz. Yani T hücrelerinin sağlayacağı hücresel bağışıklık B hücrelerinin ürettiği antikor bağışıklığından daha güvenlidir. Cepteki para değil, bankadaki hesap gibidir. Emniyet altındadır. Harcanması da daha zordur" ifadelerini aktardı.

Müftüoğlu, şöyle devam etti:

"Kısacası antikorlarınız az olsa da hatta hiç olmasa da T lenfositleriniz sayesinde elde edeceğiniz bağışıklık hem daha uzun süreli, hem de daha güçlü ve güvenlidir. İsterseniz gelin sözün bundan sonrasını da Ahmet Hoca’ya bırakalım: 'İster hastalık geçirmiş, ister aşılanmış olun, antikorlarınız düşük bulunursa dert etmeyin.'"

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