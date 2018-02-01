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Prof. Dr. Muammer Aksoy, suikastla öldürülüşünün 28. yılında anıldı

Aksoy, 28 yıl önce Bahçelievler'deki evinin önünde uğradığı silahlı saldırı sonucu katledilmişti

01 Şubat 2018 15:36

Bahçelievler’deki evinin önünde uğradığı silahlı saldırıyla katledilen, Atatürkçü Düşünce Derneği kurucusu, Ankara Üniversitesi öğretim üyesi ve Cumhuriyet Gazetesi yazarı Prof. Dr. Muammer Aksoy, katledilişinin 28. yılında dün (31 Ocak 2018) saat 13.00'da Cebeci Asri Mezarlığı'ndaki mezarı başında anıldı.

Hıfzı Velvet Velidedeoğlu, Bahri Savcı, Münci Kapani ve Bahriye Üçok gibi aydınlarla birlikte 1989 yılında Atatürkçü Düşünce Derneği’ni kuran Ankara Üniversitesi öğretim üyesi ve Cumhuriyet gazetesi yazarı Prof. Dr. Muammer Aksoy, 31 Ocak 1990’da, Bahçelievler’deki evinin önünde uğradığı silahlı saldırı sonucu katledilmişti.

Muamme Aksoy kimdir?

Hukukçu, siyaset adamı ve yazar Muammer Aksoy, 1917 yılında doğdu. 1961 Anayasasını hazırlayan komisyonun sözcülüğünü yaptı. Milletvekili Numan Aksoy'un oğlu. İbradı'lı Hacı Musazade Numan Aksoy ve Hattatzade Mustafa Hulusi'nin kızı Nadire Aksoy'un oğludur. Kardeşleri Prof. Dr. Muzaffer Aksoy, Nilüfer Pehlivanlı, Dr. Fikret Aksoy ve Sevim Batukan'dır. Ülke Aksoy ile evli olan Muammer Aksoy, Işık ve Arın isminde iki oğul ile Aslı, Muammer Can Aksoy ve İlke Aksoy isimli üç toruna sahiptir.

Tüm derslerinden tam not alarak 1939'da Ankara Üniversitesi Hukuk Fakültesi'ni bitirdikten sonra Zürih Üniversitesi Hukuk ve Devlet Bilimleri Fakültesi'nde doktora yaptı. Türkiye'ye döndükten sonra İstanbul Üniversitesi'nde asistanlık ve Ankara Üniversitesi'nde öğretim üyeliği yaptı. 1957 yılında üniversite yasasında yapılan değişikliklerin üniversitelerin özerkliğine zarar verdiği gerekçesiyle üniversiteden ayrılarak Cumhuriyet Halk Partisi'ne girdi.

27 Mayıs 1960 sonrasında yeniden üniversiteye döndü ve Siyasal Bilgiler Fakültesi'nde profesör oldu. Kurucu Meclis Antalya İli Temsilciliği (6 Ocak 1961 - 25 Ekim 1961) ile 1961 Anayasasının hazırlanmasında komisyon sözcülüğü yaptı. CHP parti meclisi üyeliği görevlerini yürüttü. 12 Mart 1971 Muhtırasından sonra tutuklandı, fakat yargılama sonucunda aklandı. 1977'de CHP İstanbul milletvekili olarak meclise girdi. Avrupa Konseyi Türkiye temsilciliği ve Türk Hukuk Kurumu başkanlığı görevlerini yürüttü. 12 Eylül 1980'den sonra Ankara Barosu başkanlığına seçildi.

1989'da Hıfzı Veldet Velidedeoğlu, Bahri Savcı, Münci Kapani ve Bahriye Üçok gibi aydınlarla birlikte Atatürkçü Düşünce Derneği'ni kurdu. 31 Ocak 1990 günü Ankara Bahçelievler'deki evinin önünde kurşunlanarak öldürüldü. Cenazesi 3 Şubat günü Ankara Maltepe Camii'den kaldırılarak Cebeci Asrî Mezarlığı'nda toprağa verildi. Ankara Üniversitesi İletişim Fakültesi'nde bir dersliğe adı verildi.

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