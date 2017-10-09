Prof. Dr. Mithat Baydur: Türkiye'nin tavrı onurlu bir ülkenin duruşudur

Gül Kaba/ İSTANBUL (DHA) - ÜSKÜDAR Üniversitesi İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Mithat Baydur, ABD ve Türkiye\'nin karşılıklı olarak vize kısıtlaması yapmasına ilişkin \"Türkiye\'nin tavrı onurlu bir ülkenin duruşudur\" dedi.

Konuya ilişkin açıklamalarda bulunan Üsküdar Üniversitesi İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Mithat Baydur, \"Her iki tarafın empati yaparak karşılıklı birbirini anlayabilecekleri bir dili süratle ortaya koymaları lazım. Eğer bunu yapamıyorlarsa üçüncü ülkelerin araya girip bir şekilde arayı yumuşatması gerekiyor. Bu ülkeler Fransa ve İngiltere olabilir. Bu yaşanan gerginlik her iki ülkenin halkına da fayda ve mutluluk getirmez. Bugün Türkiye\'nin tavrı onurlu bir ülkenin duruşudur. Ama bunların çok ileriye götürülmemesi içinde çok soğukkanlı davranılmasında fayda var. Çünkü bu kimseye yarar getirmez\" diye konuştu.

\"TÜRKİYE BU KARARDAN ÇOK ETKİLENECEK\"

Bundan sonra ABD\'de emlak alan Türk vatandaşı bürokrasi anlamında nelerle uğraştırıyorsa aynı işlemler Türkiye\'de yapılacağını belirten Prof. Dr. Baydur, \"İstanbul Başkonsolosluğunda çalışan Metin Topuz’un daha önce içeri alınan FETÖ\'cülerle defalarca telefon görüşmesi yapmış olduğu gerekçesiyle tutuklanmasına ABD çok sert tepki gösterdi. Zaten ABD Türkiye tarafından 15 Temmuz\'un arkasında olduğu gerekçesiyle sürekli dünya siyasi platformunda mahkum edilmeyi hazmedemiyor. Tek sebep bu değil ama Türkiye bundan çok etkilenecek. Uzun zamandır özellikle 2003\'ten beri ilişkilerimiz çok sancılı gidiyor bunu artık telaffuz etmemiz lazım. Tarih boyunca da hiçbir zaman ilişkilerimiz saadet içinde gitmedi ben geçen hafta bir kitap çıkardım İlm-i Siyaset diye bu kitapta uzun uzun bu ilişkileri inişleri ve çıkışları anlattım\" açıklamalarında bulundu.

\"GERGİNLİĞİN İLERİYE GÖTÜRÜLMEDEN, SOĞUKKANLI OLMAK GEREKİYOR\"

ABD ve Türkiye arasında gerilime sebep olan olayları tek tek sıralayan Prof. Dr. Baydur şöyle devam etti:

\"Öncelikle PYD/YPG konusunda ters düştüler, ikincisi FETÖ davası; ısrarla Fetullah Gülen\'in iadesi istendi; ABD kendi çıkarları için 160 ülkede örgütlediği kendi adamını hemen bir çırpıda iade etmedi. Bence dünyada siyasi konjonktür değişmediği sürece de iade etmeyecek. Üçüncüsü Katar Krizi bu gerginliğin üzerine tuz biber ekti. Türkiye Katar\'a destek verdi. ABD bunları hep not etti. Arkadan S-400 füzeleri geldi; bunlar Rusya\'dan alındı. NATO çerçevesinde bakıldığı zaman ABD kendi müttefikinin NATO çerçevesinde dışında silah alımına karşı çıkıyor. Ama Türkiye de ABD ve NATO\'nun öncülük ettiği darbeyle karşı karşıya kalmasından çok rahatsız. Bugün Türkiye\'nin tavrı onurlu bir ülkenin duruşudur. Ama bunların çok ileriye götürülmemesi için de çok soğukkanlı davranılmasında fayda var.\"

\"ABD EMPATİ YAPARAK TÜRKİYE\'Yİ ANLAMALI\"

Türkiye ABD ilişkilerinin diğer ülkeler gibi olmadığını ve bu gerginliğin daha ileriye götürülmemesi gerektiğinin altını çizen Prof. Dr. Baydur, şunları söyledi:

\"Bizim ABD ile NATO çerçevesinde savunma ve güvenlik kapsamında çok önemli ilişkilerimiz var. 50 bin tane öğrencimiz ABD\'de eğitim görüyor. Bundan sonra da öğrenciler gitmeye devam edecek. ABD\'nin Türkiye\'de Üsküdar Amerikan Lisesi\'nden Robert Koleji\'ne kadar çok önemli ve tarihsel arka planı olan okulları var. Bu gerginliğin daha ileriye taşınmaması lazım.

ABD\'nin empati yaparak Türkiye\'yi anlaması gerekiyor ya da Türkiye\'nin kendini anlatması şart. Ayrıca Türkiye\'nin de bu konuda her ne kadar haklı gerekçeleri varsa da uluslararası ilişkilerde böyle şeyler olduğunu bilerek ortamı yumuşatmaya çalışmalı. Türkiye siyasi akılla hareket etmeli. Devlet refleksiyle A,B,C,D gibi senaryolarla neler yapılabileceğini serin kanlılıkla kızmadan, kızdırmadan tartışmamız gerekiyor. ABD ileride bunu hafifletirse çok iyi, bunun bir adım sonrası iş adamlarını, ithalat,ihracat rakamlarını etkileyecek duruma gelirse Türk ekonomisi durduk yere sarsılır.

Artık ayrılıklar ve farklılıklar üzerinden değil de bir NATO müttefikliği çerçevesinde ortak gördüğümüz alanlardan başlayarak aramızdaki problemleri çözme yolunda mesafe kat etmeliyiz. Çünkü bu her iki ülkeye de hayır getirmez. ABD\'ye hayır getirmez çünkü Türkiye 80 milyon nüfusuyla çok önemli bir ülke. Türkiye\'ye de hayır getirmez çünkü binler genci ABD\'de öğrencidir özellikle savunma, güvenlik ve ticaret anlamında önemli ilişkilerimiz var. \"

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