İstanbul Teknik Üniversitesi Meteoroloji Mühendisliği Bölümü öğretim üyesi Prof. Dr. Mikdat Kadıoğlu, "Fırtına sonrası her şey unutuluyor ve her fırtınada başa sarıyoruz” dedi.

Prof. Dr. Mikdat Kadıoğlu, meydana gelen ve Marmara Bölgesi'nde bazı yerlerde saatteki hızı 130 kilometreye kadar çıkan lodos ve fırtına olaylarına ilişkin değerlendirmelerini sosyal medyadan paylaştı.

“Bugünkü fırtına şiddetinde esen lodos, yani rüzgar fırtınası ne ilk idi, ne de son olacak. Lütfen önlemleri alalım ve düzenlemeleri artık daha fazla gecikmeden yapalım” çağrısında bulunan Kadıoğlu, uzun yıllar önce kara yolları ve asma köprüleri için ilgililere verdiği örnekler ve önerilerin dikkate alınmadığını vurgulayarak, “Fırtına sonrası her şey unutuluyor ve her fırtınada başa sarıyoruz” dedi.

"Köprüler tümüyle trafiğe kapatılmalı"

Asma köprülerde sadece motosikletlerin değil, TIR, kamyon, otobüs gibi yüksek kasalı tüm araçların devrilme ve şeridinden çıkma tehlikesi olduğunu belirten Kadıoğlu, kazalara dikkat çekti.

Kadıoğlu, İstanbul'daki köprülerde saatte 126 kilometre ve üzeri hızdaki fırtınalar için, “Rüzgarın veya rüzgar hamlesinin bu değeri gözlendiği an köprü anında ve tümüyle trafiğe kapatılması” tavsiyesi olduğunu hatırlattı.

Kadıoğlu, “Ülkemizde hava yolları hariç ulaşım sektöründe hiç meteoroloji mühendisi yok. Özellikle demir ve kar yollarında meteorolojik çok eksiğimiz var” eleştirilerinde bulunarak, “Örneğin bu gün TIR gibi yüksek kasalı araçlar rüzgarda devrildi. Allah korusun daha kötüsü olabilirdi” dedi.

Kadıoğlu, buna karşılık İngiltere'deki rüzgar kriterlerini örnek gösterdi ve gelişmiş ülkelerdeki asma köprülerde trafik akışının rüzgar şiddetine göre düzenlendiğini vurguladı.