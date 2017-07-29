T24 LogoT24 Logo
Yaşam

Prof. Dr. Mikdat Kadıoğlu: 30 Temmuz'da İstanbul'da kalmak istemem, hava çok sıcak olacak

"Sıcak hava dalgası hem de çok kuvvetlisi geliyor"

29 Temmuz 2017 19:05

Prof. Dr. Mikdat Kadıoğlu,  sosyal medya hesabı Twitter'dan İstanbul için bir uyarı yaptı. Kadıoğlu, İstanbul'un yeni bir sıcak hava dalgasının etkisi altına gireceğini belirterek "Mümkün olsa 30 Temmuz'dan önce İstanbul'u terk edip Kuzeye kacar ve bir hafta dönmezdim" dedi.

Cuma günü özellikle Trakya bölgesi ve İstanbul'da etkisini gösteren fırtına ve dolu yağışı sonrası Mikdat Kadıoğlu Twitter'dan yeni bir uyarı yaptı. Havaların çok daha fazla ısınacağını ve İstanbul'da yeni bir sıcak hava dalgasının etkisi altında kalacağını belirten Kadıoğlu, 'Mümkün olsa 30 Temmuz'dan önce İstanbul'u terk edip kuzeye kaçar ve bir hafta dönmezdim. Sıcak hava dalgası hem de çok kuvvetlisi geliyor' dedi.

İşte o tweet: 

ETİKETLER

sıcakistanbul30 temmuzkadıopğlutwitteraçıklamaterk edin

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Rusya’da siyasi reform: İktidar yeniden yapılandırılıyor...

"TOBB 8 yıldır AKP'nin kuruluşu gibi, TÜSİAD'ın sessizlik lüksü yok"...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

Ünlü porno yıldızı Johnny Sins, Türkiye'ye geleceğini 'Erik Dalı'yla duyurdu:...

Tarikat şeyhi Özbağ "Sünnet, 'geçinemeyenlerin gelirini indireceksin' diyor" demişti; naylon...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Sosyal medya ünlülerine 'seks karşılığı para teklif ediliyor'...

Eski MİT mensubu Enver Altaylı'nın bilgisayarından İlker Bağbuğ hakkında Gülen'e...

Bakan Albayrak: Emeklilik sisteminde ciddi bir reform yapma zamanı...

El konulan Şehir Üniversitesi'ni kuran Bilim ve Sanat Vakfı'na kayyım...

"Geleceğe Nefes kampanyası kapsamında dikilen 11 milyon fidanın yüzde 90'ı...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24