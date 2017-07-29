Prof. Dr. Mikdat Kadıoğlu: 30 Temmuz'da İstanbul'da kalmak istemem, hava çok sıcak olacak

Prof. Dr. Mikdat Kadıoğlu, sosyal medya hesabı Twitter'dan İstanbul için bir uyarı yaptı. Kadıoğlu, İstanbul'un yeni bir sıcak hava dalgasının etkisi altına gireceğini belirterek "Mümkün olsa 30 Temmuz'dan önce İstanbul'u terk edip Kuzeye kacar ve bir hafta dönmezdim" dedi.

Cuma günü özellikle Trakya bölgesi ve İstanbul'da etkisini gösteren fırtına ve dolu yağışı sonrası Mikdat Kadıoğlu Twitter'dan yeni bir uyarı yaptı. Havaların çok daha fazla ısınacağını ve İstanbul'da yeni bir sıcak hava dalgasının etkisi altında kalacağını belirten Kadıoğlu, 'Mümkün olsa 30 Temmuz'dan önce İstanbul'u terk edip kuzeye kaçar ve bir hafta dönmezdim. Sıcak hava dalgası hem de çok kuvvetlisi geliyor' dedi.

İşte o tweet: