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Eğitim

Prof. Dr. Metin Günday: Yıllardır hiçbir ek ücret almadan verdiğim ders kaldırılmış!

Günday, 12 Eylül döneminde de üniversiteden uzaklaştırılmıştı

13 Eylül 2017 18:51

Prof. Dr. Metin Günday, Ankara Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü tarafından Kamu Hukuku doktora programı kapsamında verdiği İdari Yargı dersinin kaldırıldığını duyurdu. 

Günday, sosyal medya hesabında yaptığı paylaşımda "AÜ Sosyal Bilimler Enstitüsü Kamu Hukuku doktora programında yıllardır hiçbir ek ücret almadan verdiğim idarî yargı dersi kaldırılmış" ifadesine yer verdi. 

Günday, olağanüstü hâl (OHAL) uygulaması kapsamında çıkarılan kanun hükmünde kararnamelerin (KHK) yasalara ve anayasaya aykırı olduğu yönünde birtakım uyarılarda bulunuyordu.

Daha önce de üniversiteden uzaklaştırılmıştı

Prof. Dr. Günday 12 Eylül sonrasında da Sıkıyönetim yasasına dayanılarak Hukuk Fakültesindeki görevinden alınmış, yıllar süren hukuk mücadelesi sonrasında görevine dönmüştü.

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Metin GündayAnkara Üniversitesisıkıyönetim12 Eylül

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