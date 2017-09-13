Prof. Dr. Metin Günday: Yıllardır hiçbir ek ücret almadan verdiğim ders kaldırılmış!

Prof. Dr. Metin Günday, Ankara Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü tarafından Kamu Hukuku doktora programı kapsamında verdiği İdari Yargı dersinin kaldırıldığını duyurdu.
Günday, sosyal medya hesabında yaptığı paylaşımda "AÜ Sosyal Bilimler Enstitüsü Kamu Hukuku doktora programında yıllardır hiçbir ek ücret almadan verdiğim idarî yargı dersi kaldırılmış" ifadesine yer verdi.
Günday, olağanüstü hâl (OHAL) uygulaması kapsamında çıkarılan kanun hükmünde kararnamelerin (KHK) yasalara ve anayasaya aykırı olduğu yönünde birtakım uyarılarda bulunuyordu.
Daha önce de üniversiteden uzaklaştırılmıştı
Prof. Dr. Günday 12 Eylül sonrasında da Sıkıyönetim yasasına dayanılarak Hukuk Fakültesindeki görevinden alınmış, yıllar süren hukuk mücadelesi sonrasında görevine dönmüştü.