Prof. Dr. Mete Atatüre, Avrupa Akademisi üyeliğine seçildi

Prof. Dr. Mete Atatüre, Academia Europaea (Avrupa Akademisi) üyeliğine seçildi. Atatüre, "Ali Alpar, Ayşe Erzan, Bilal Tanatar ve niceleri yanında yer almak onur verici" dedi.

Cambridge Üniversitesi Fizik Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. Mete Atatüre, Academia Europaea (Avrupa Akademisi) üyeliğine seçildi. Atatüre böylece 1988 yılında kurulan Avrupa Akademisi’nin 2021 yılında seçilen 244 yeni üyesi arasında yer aldı.

Avrupa Akademisi üyeleri, toplu olarak öğrenmeyi, eğitimi ve araştırmayı teşvik etmeyi amaçlayan bilim insanları ve düşünürlerden oluşuyor. Akademi, Cambridge Journals ile European Review'i yayınlıyor.

Atatüre Avrupa Akademisi üyeliği hakkında sosyal medyada yaptığı açıklamada, "Academia Europaea’ya Türkiye’den daha önce seçilmiş pek çok akademisyenin arasında, üniversitede öğrencisi olduklarım da var. Ali Alpar, Ayşe Erzan, Bilal Tanatar ve niceleri yanında yer almak onur verici. Tüm mesajlarınız ve iyi dilekleriniz için herkese teşekkür ederim" dedi.

Mete Atatüre kimdir?

Mete Atatüre, 1975 yılında Kayseri’de doğdu.

Ortaöğrenimini Ankara Gazi Anadolu Lisesi’nde, yüksek öğrenimini Bilkent Üniversitesi Fizik bölümünde tamamladı. Atatüre, ABD’de Boston Üniversitesi Kuantum Görüntüleme Laboratuvarı’nda ise doktora yaptı.

2011 yılında doçentlik unvanı kazanan Atatüre, 2010-2015 yılları arasında da Çin Bilim Akademisi’nin Seçkin Davetliler Programı dahilinde bilimsel danışmanlık yaptı.

Cambridge Üniversitesi Fizik bölümünde öğretim üyesi olan Prof. Dr. Atatüre, kuantum fiziği alanında çalışıyor.

Işığın doğasını daha iyi anlamak üzere çalışmalar yapan Atatüre, 2015 yılında, ölçülmesi imkânsız olarak kabul edilen ‘ışık seviyesinin gürültü ölçümü’nü gerçekleştirmişti.

Atatüre ayrıca, kuantum teknolojilerinde 'heyecan verici uygulamalar' yaratarak yarı iletkenler ve elmastaki kuantum optik fenomenlerine öncü katkılarından dolayı 2020 Thomas Young Madalyası ve Ödülü'nü kazandı.

Bilim insanı, Türkiye'de de Bilim Akademisi üyesi.