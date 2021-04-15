Prof. Dr. Melih Aktan Koronavirüs nedeniyle hayatını kaybetti

Bir süre önce Koronovirüs'e yakalanan Prof. Dr. Melih Aktan hayatını kaybetti.

İstanbul Tıp Fakültesi İç Hastalıkları Anabilim Dalı, Hematoloji Bilim Dalı emekli öğretim üyesi Prof. Dr. Melih Aktan Koronavirüs nedeniyle tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti.

İstanbul Tabip Odası, sosyal medya hesabından Aktan için bir taziye mesajı yayımladı.

Mesajda, "İstanbul Tıp Fakültesi 1979 yılı mezunlarından, üyemiz, İstanbul Tıp Fakültesi İç Hastalıkları Anabilim Dalı, Hematoloji Bilim Dalı emekli öğretim üyesi Prof. Dr. Melih Aktan'ı geçirmiş olduğu Covid-19 sonrası kaybettik.Acımız çok büyük. Değerli meslektaşımızın ailesi başta olmak üzere yakınlarının derin acısını paylaşıyor, tüm hekim camiasına başsağlığı diliyoruz" denildi.