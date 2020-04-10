Prof. Dr. Mehmet Öz: Şu anda iki tip Koronavirüs var; ikincisi mutasyonla oluştu, bu insanlar için daha az tehlikeli

Dünyaca ünlü Kalp Cerrahı Prof. Dr. Mehmet Öz, şu anda iki tip Koronavirüs'ün olduğunu belirterek, "Birinci virüs çok daha tehlikeli. İkincisi mutasyon ile oluştu. Bu insanlar için daha az tehlikeli. Şu anda dünyada önde giden virüs o" dedi.

Çin'in Vuhan kentinden dünyaya yayılan ve küresel salgın ilan edilen yeni tip Koronavirüs salgını (Covid-19) nedeniyle dünya genelinde 95 binden fazla insan hayatını kaybederken, vaka sayısı ise 1 milyon 600 bine yaklaştı.



Bütün ülkeler salgını önlemek amacıyla aşı ve ilaç çalışmalarını sürdürürken, ABD'de yaşayan dünyaca ünlü Kalp Cerrahı Prof. Dr. Mehmet Öz, konuya ilişkin çarpıcı açıklamalarda bulundu.

Dr. Öz, YouTube kanalında Dr. Halit Yerebakan ile gerçekleştirdiği söyleşide, ABD'deki son gelişmeleri de anlatarak virüsün mutasyon geçirdiğini belirtti.

"Büyük şehirleri kapatmak önemli, New York'ta bu yapıldı"

Ölüm rakamlarının arttığını ama yoğun bakımdaki hasta sayısının biraz düşmeye başladığını belirten Öz, "Umarım önümüzdeki haftalarda daha da düşmeye başlayacağız. Kapatmadan sonra 24 gün gerekiyor. En yüksek noktayı gördük. 1 Mayıs'a kadar inşallah aşılacak. Büyük şehirlerde şehri kapatmak önemli. New York'ta bu yapıldı" ifadelerini kullandı.

Prof. Dr. Mehmet Öz, şu anda 2 tip koronavirüsün olduğunu ve birinci virüsün çok daha tehlikeli olduğunu belirterek, "İkincisi mutasyon ile oluştu. Bu insanlar için daha az tehlikeli. Şu anda dünyada önde giden virüs o" diye konuştu.

"Tek bir aşıyla bunları halledebileceğiz"

Dr. Öz, konuşmasını şu şekilde sürdürdü: "Artık herkes iki virüs olduğunu kabul ediyor. Bu aslında Çin'de başladı. Wuhan'da ilk virüs daha tehlikeliydi. Ama bu dünyanın yüzde 30'una etki etti. Öbür virüs daha kuvvetli.



Bu virüsler ikiz kardeş gibi birbirlerine çok benziyorlar. Aralarında ufak bir fark var. Zaten 2 haftada bir çok ufak mutasyonlar oluyor. Ama bence bunların aşıya etkisi olmayacak. Tek bir aşıyla bunları halledebileceğiz."