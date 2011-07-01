Prof. Dr. Mehmet Öz: Cep telefonunu pantalonda taşımak sperm öldürüyor

T24- Dünyaca ünlü Türk doktor Prof. Dr. Mehmet Öz, erkeklerin cep telefonlarını pantolon ceplerinde taşımaması gerektiğini, cinsel bölgelere yakın taşınan telefonun sperm oranını düşürdüğünü söyledi.

Dünyaca ünlü kalp cerrahı Prof. Dr. Mehmet Öz’de geçen yıl ortaya çıkan prekanseröz (kanser öncesi oluşum) polipler, hem kendisini hem de onu takip edenleri şok etmişti.

Sağlıklı beslenme ve yaşam tarzıyla ilgili yıllardır kamuoyuna mesaj verip, TV’de yaptığı programla bu önerilerini milyonlarla paylaşan Prof. Öz, şimdilerde özellikle kolon kanseri ve kolonoskopiyle ilgili mesajlara ağırlık veriyor.

Yaz tatili için geldiği İstanbul’da gazetecilerle bir sohbet toplantısında buluşan ve sağlığının gayet iyi olduğunu söyleyen Prof. Dr. Öz, alınan polipleri sayesinde kolon kanserinden ölme riskinin birçok kişiden daha az olduğunu söylüyor.











‘Kızıma açıklamak zordu’





Milliyet'in haberine göre, Prof. Dr. Öz, “Benim gibi ailesinde kanser olmayan, sağlıklı beslenen, obez olmayan, sigara kullanmayan yani bu tip bir dokunun oluşmasına sebep olabilecek hiçbir risk faktörü olmayan bir kişide bile kolonoskopi ile polip bulunabiliyor. Bu nedenle 50 yaşından itibaren herkes kolon kanseri erken teşhisi için kolonoskopi yaptırmalı” diyor.

Potansiyel olarak yaşamı tehdit eden bir sağlık sorunuyla hayatında ilk kez karşılaştığını da anlatan Prof. Öz, “Ciddi, ağır hastalığı olan kişileri artık daha iyi anlayabiliyor, empati yapabiliyorum. En iyi hekim hasta olan hekimdir” dedi.

“Hastalığınızı en zor kime açıkladınız?” sorusu üzerine Prof. Öz, “Hastalığımı öğrendiğim hafta büyük kızım Defne evleniyordu. Ona açıklamak zordu. Düğüne kadar söylemedim. Defne’ye düğünün ertesi günü anlattım” dedi.





TV şovu hastaneden çok farklı





Diğer aile bireylerine de hastalığını arabada yolda giderken açıkladığını belirten Öz, “Böyle korkutucu bir haberi ailenizle arabada paylaşmak daha kolay. Herkese camdan dışarı bakarak düşüncelerini toplama ve soru sorma imkânı sağlıyor ve herkesin üzerindeki baskıyı kaldırıyor” dedi.

Geçen ay Time’a kapak olup ardından “en bilgilendirici talk şov” ve “en iyi talk şovcu” dallarında iki Emmy ödülü almasıyla gündeme gelen Öz, medyanın halka doktorlardan daha iyi mesaj verdiğini söylüyor.

Arkadaşı Oprah Winfrey’in şovunun bitmesinin ardından onun yerini kendi şovu “The Doctor Oz Show”un aldığını belirten Prof. Öz, programının 60 milyon dolarlık bir şov olduğunu söyledi.

Günde 4 milyon kişinin izlediği şovunu yeni dönemde yaklaşık 6 milyon kişinin izlemesini hedeflediklerini anlatan Öz, haftada bir reytingleri kontrol ettiğini de vurguladı. Öz en çok şişmanlık, kanser, kronik hastalıklar, güzellik ve anti-aging konularında reyting aldıklarını ekledi.





Erkeklere 'cep' uyarısı





Cep telefonunu konuşmak için kullanmayan sadece maillerini takip ettiğini söyleyen Prof. Öz, özellikle fazla çekmeyen yerlerde cep telefonuyla asla konuşmadığını belirtti. Uyurken cep telefonlarının baş ucunda bulundurulmaması gerektiğini kaydeden Öz, “Özellikle erkekler cep telefonlarını pantolon ceplerinde taşımamalı çünkü cinsel bölgelere yakın taşınan cep telefonu sperm oranını düşürüyor” dedi.





Kilo vermek için 5 adım





1. Adım: Vücut kitle indeksinizi (BKİ) ölçün. BKİ, vücut ağırlığının, boyun karesine bölünmesiyle bulunuyor. 18.5-25 arası normal, 25-30 arası kilolu, 30-40 arası obez ve tehlikeli kabul ediliyor. BKİ’nin 30’un üzerinde olması, normal BKİ’ye sahip kişiye göre yüzde 40 daha fazla ölme riskine işaret ediyor. 40’tan fazlası ise ölüm riskinin yüzde 250 daha fazla olduğunu gösteriyor. Kalp krizi, felç ve diyabet riski ortaya çıkar.

2. Adım: Hedef belirleyin, örneğin yüzde 5 kilo kaybı gibi.

3. Adım: Gıda günlüğünüzü tutun ve yediğiniz her şeyi yazın.

4. Adım: Etkili kilo kaybı, diyetisyen, doktor, arkadaş ve sizinle aynı hedefi paylaşan kişilerle birlikte yapılır. Her gün konuşabileceğiniz birlerinin olması motivasyonunuzu yüksek tutar.

5. Adım: Her gün 30 dakika egzersiz yapın. Düzenli egzersiz yapmak yılda 12 kilo kaybettirir.



