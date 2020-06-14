Prof. Dr. Mehmet Ceyhan: Vakalardaki düşüş durdu

Hacettepe Üniversitesi Çocuk Enfeksiyon Hastalıkları Bilim Dalı Başkanı Enfeksiyon Hastalıkları Derneği Başkanı Prof. Dr. Mehmet Ceyhan, "Artış var demek için erken. Bir süre eğilim devam ediyor mu etmiyor mu diye takip etmek gerekir" dedi.

Cumhuriyet'ten Sibel Bahçetepe'nin haberine göre, asker uğurlamaları, yazlıklara gitmeler, büyük kentlerden Anadolu’ya göçlerin başlamasının hastalık üzerinde etkilerinin olabileceğini söyleyen Ceyhan vaka sayılarındaki azalmaların durduğunu anımsatarak “Artış var demek için erken. Bir süre eğilim devam ediyor mu etmiyor mu diye takip etmek gerekir. Ama 19 Mayıs’tan bu yana bir azalma olmadığı kesin. Şu an virüs taşıyan ve virüs bulaşacak çok sayıda insan dışarıda karşılaşıyorlar” ifadesini kullandı.