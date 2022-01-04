Prof. Dr. Mehmet Ceyhan: "Turkovac yaptırın" diyemem, veriler açıklanmalı

Hacettepe Üniversitesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Mehmet Ceyhan, Turkovac aşısına ilişkin verilerin açıklanması gerektiğini söyledi.

Sözcü'den Yusuf Demir'in haberine göre, Ceyhan, "Turkovac, açıkçası elimizde bir verisi olmayan ama sadece bildiğimiz Sinovac'la tamamen aynı yapıda olan bir aşı. Yani içindeki katkı maddeleri ve miktarları dahi Sinovac’la tamamen aynı olan bir aşı. Şimdi birisi 'Bizim aşımız Sinovac'tan daha iyi' diyorsa buna bir açıklama getirmek zorunda. Yani tamamen aynı yapıda bir aşı neden daha iyi olsun. Hiç böyle bir neden belirtmeden, hiçbir veri sunmadan, yani Faz-3 çalışmasına kaç hasta alındı, kaç hastanın sonuçları var ellerinde… Bunlar belli olmadan, bu açıklamalar bilimsel bir yaklaşım olmaz. Ama bunlar belli maksatlarla söyleniyorsa ben bilemem tabii" dedi.

Ceyhan, Bilim Kurulu üyesi Ateş Kara'nın “TURKOVAC’ın hatırlatma dozu olarak uygulandığı çalışmalarda antikor seviyesinde hızlı bir zıplama olduğunu görüyoruz” sözlerine ilişkin de şöyle konuştu:

“Ateş Bey benim yanımda çalışan bir öğretim üyesi… Hayatında aşıyla ilgili bir faaliyeti olmadı. O başka konularla ilgiliydi. Salgınla ilgili bir deneyimi olmadı ama bakanlıkla ilişkiler falan farklı yürüdü herhalde ki öyle bir pozisyona getirildi.

Yoksa aşıda biraz deneyimi olan bir insan, “antikorları hoplatıyor, zıplatıyor” gibi, son derece gayri bilimsel ifadeler zaten kullanmaz. Onun için ben o söylenenleri ciddiye bile almıyorum.”