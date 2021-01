Prof. Dr. Mehmet Ceyhan: Tüm Türkiye'de tedbir alınmalı, şehirlerarası seyahat kısıtlanmalı

Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi Çocuk Enfeksiyon Hastalıkları Bilim Dalı Başkanı Prof. Dr. Mehmet Ceyhan, yeni tip Koronavirüs salgınındaki artışa dikkat çekerek, "Tüm Türkiye'de tedbir alınmalı, şehirlerarası seyahat kısıtlanmalı" önerisinde bulundu.

Hürriyet gazetesi yazarı Hande Fırat'a konuşan Ceyhan, "Tüm dünyada ve Türkiye’de ağır bir vaka artışı var. Durum geçtiğimiz mart, nisan aylarından yüksek. İlk dönemdeki kısıtlamalar ve hastalığın ciddiye alınması nedeniyle salgını kontrol altına almak kolaydı. Bugün hem tedbirler yeterli değil, hem de yeteri kadar ciddiye alınmıyor. O dönem örneğin ABD’de New York salgının merkeziydi, Türkiye’de İstanbul. Bugün tüm ülkelerde her yer merkez. Her ülkede kasabalara, köylere yayıldı. Sonuç alınacak önlemler il ya da ilçe bazında değil tüm ülke genelinde alınmalı." açıklamasını yaptı.

Ceyhan, "Salgın artık ülkenin her noktasında. Artık il il değil, tüm Türkiye genelinde tedbir alınmalı.Mesainin kademelendirilmesi tüm Türkiye’ye yayılmalı.Toplantılara kişi sayısı kısıtlaması getirilmeli. Şehirlerarası seyahat kısıtlanmalı. Bunu birçok ülke yapmak zorunda kaldı. Zorunlu haller dışında seyahat bir süre durdurulmalı" dedi.