Prof. Dr. Mehmet Ceyhan: Pandemi konusunda bir tek yayını bile bulunmayanlar ekranlardan halkı kandırıyor

Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi Çocuk Enfeksiyon Hastalıkları Bilim Dalı Başkanı Prof. Dr. Mehmet Ceyhan, “Türk halkı şunu öğrensin: Uzmanlık dalı olmayan, pandemi konusunda bir tek yayını bile bulunmayanlar ekranlardan halkı kandırıyor." düşüncesini dile getirdi.

Sözcü gazetesi yazarı Saygı Öztürk'e konuşan Ceyhan, "Başında profesör, uzman doktor unvanı olanların her söylediği doğru kabul ediliyor. Bilim Kurulu'nun üyeleri de farklı branşlarda. Bunların bazılarının kartvizitlerinde ‘Bilim Kurulu Üyesi' olduğu yazılı. Bu çok yanlış bir şey. Herkesin bir uzmanlık alanı var. Uzmanlık alanı dışında konuşmamalı. Bilim Kurulu unvanı kullanılmamalı." değerlendirmesinde bulundu.

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