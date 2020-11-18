Prof. Dr. Mehmet Ceyhan: İstanbul’da her 20 kişiden 1’i pozitif, Ankara’da her 30 kişiden biri pozitif

Prof. Dr. Mehmet Ceyhan, Halk Tv’de Gürkan Hacır’ın sunduğu ‘Şimdiki Zaman Siyaset’ adlı programına konuk oldu. Ceyhan’ın burada Koronavirüs salgınına ilişkin yaptığı açıklamalar dikkati çekti. Ceyhan İstanbul’da her 20 kişiden birinin, Ankara’da da her 30 kişiden birinin Koronavirüs olduğunu ifade etti.

“Bunların yüzde 90’ı belirtisiz olduğu için kimse farkında değil” diyen Ceyhan, “Bizde en az iki semptomu olan tanımlanıyor, o yüzden sayı düşüyor. Bu ne demek? Minibüse bindiğinizde en az bir tane, otobüse bindiğinizde en az 3 tane, metroya bindiğinizde en az 5 tane virüs pozitif insanla bir arada bulunuyordunuz” dedi. Ceyhan devamında maske takmanın önemine değindi.

Sağlık Bakanlığı'nın açıkladığı verilere olan güvensizliğe ilişkin de konuşan Ceyhan, "Aslında ilk başta neden açıklamadıklarını anladık. Turizm etkilenir dediler, aslında dünyada hiçbir ülkenin yapmadığı bir şey. Çünkü bence sayın bakanı da yanlış yönlendirdiler başka ülkelerde böyle yapılıyor diye. Turizm sezonu da bitti dolayısıyla vaka sayılarını düşük göstermenin bir anlamı yok. E demezler mi insana sen 3 bin 800 vaka ile bu kadar tedbir niye alıyorsun, bu kadar iş yerini kapatıyorsun diye. Zaten Sağlık Bakanlığı da biz sadece hastaları açıklıyoruz dedi. O da en az iki belirtisiz olan hastalar. Çünkü biz tek belirtiyle test yapmıyoruz. Hasta sayısı bile bunun çok üzerinde. Böyle bir sayı herhangi bir yerde falan yok. O yüzden de bir yerle karşılaştıramıyoruz. Dünyada en az iki belirtisi olan hasta sayısı gibi bir veri verilmediği için bunu herhangi bir ülkenin verisiyle karşılaştıramıyoruz" diye konuştu.

Ceyhan, sürü bağışıklığına ilişkin de şu değerlendirmelerde bulundu:

"Bu kadar insanı feda etmek ve buna bir politika demek insancıl, ahlaki, hukuki ve bilimsel değil. Bunların hiçbir tanesini güvenerek hiçbir ülkede zaten bir devlet görevlisi biz sürü bağışıklığı ya da toplumsal bağışıklık uyguluyoruz diyemez. Ancak yaptığı önlemlerle ona doğru gidiyor dedirtebilir. O kadar. Yoksa sürü bağışıklığı, hastalığı geçirerek bitmiş bir salgın yok dünyada. Genelde mutasyonla bitmiş bu tarz salgınlar."