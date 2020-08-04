Prof. Dr. Mehmet Ceyhan: İnsanlarda artık bezginlik var, “Tek başıma tedbir almam bir işe yaramaz” diye düşünüyorlar

Kurban Bayramı öncesinde Koronavirüs'e karşı uyarılarda bulunan Prof. Dr. Mehmet Ceyhan, tatil sürecinde sosyal mesafeye dikkat edilmeyen ve maske kullanılmayan manzaraları hatırlatarak, "Sonuçlar 14 gün ile 28 gün arasında belli olacak" dedi. Tedbirli insanlarda da artık bezginlik olduğunu ifade eden Ceyhan, "Benim tek başıma tedbir almam bir işe yaramaz" diye düşündüklerini belirterek kurallara uymayanları uyardı.

Hürriyet'ten Hande Fırat'a konuşan Prof. Ceyhan, şunları kaydetti:

"Büyük otellerde, halka açık yerlere göre tedbirlere daha iyi uyuluyor. Halka açık yerlerde tedbirlere uyulmuyor. İnsanların korkusu kalmamış.

Tedbirli insanlarda da artık bezginlik var. “Benim tek başıma tedbir almam bir işe yaramaz” diye düşünüyorlar.

Plaj partileri korkunç. Yapılan çalışmalara göre risk sıralamasında ikinci sırada. Virüsün açık havada arada mesafe varsa bulaşma riski az. Mesafe yok ise açık hava, kapalı hava fark etmez.

Bodrum’un en riskli durumu ise kimsede maske olmaması.

Sonuçlarını iki kuluçka döneminin sonunda göreceğiz. Yani 14 gün ile 28 gün arasında belli olacak. Aynı durum okulların açılması için de geçerli. Ayasofya, sahiller, bayram tatili ve okullar birleşince vaka sayısı kaçınılmaz olarak daha da artacak."