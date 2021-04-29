Prof. Dr. Mehmet Ceyhan: İlk aşılananları yeniden aşılamak zorunda kalabiliriz

Prof. Dr. Mehmet Ceyhan, Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın İstanbul'da 5 kişide Koronavirüs'ün Hindistan varyantının görüldüğünü duyurması hakkında açıklamalarda bulundu. Ceyhan, "Hindistan varyantı 5 kişide tespit edilmiş. Bunu da alıp gittiler bu insanlar. Gittikleri yerlerde de yayacaklar" dedi.

Enfeksiyon Hastalıkları Derneği Başkanı Prof. Dr. Mehmet Ceyhan, Habertürk televizyonunda Hindistan varyantı hakkında konuştu. İstanbul'daki yurttaşların, yazlık bölgelere ve memleketlerine gittiklerini anımsatan Prof. Dr. Ceyhan, "Özellikle yazlık yerler, bu insanların bir kısmı memleketine gidiyor. İstanbul'daki virüsü yayıyoruz. İstanbul'da Hindistan varyantı 5 kişide tespit edilmiş. Bunu da alıp gittiler bu insanlar. Gittikleri yerlerde de yayacaklar" diye konuştu.

Ceyhan, "Yeni bir varyant. Fakat Hindistan'da daha önce görüldü ve hızla yayıldı. Hindistanlı bilim insanları, bu varyantın daha ağır seyretmediğini söylüyor. Fakat başka bir mutasyonla beraber olduğunda daha tehlikeli olabiliyor. Fakat daha bulaşıcı olduğunu savunan bir grup bilim insanı da var. Şu an için İngiltere varyantından daha ağır seyreden bir varyant gibi görünmüyor" ifadelerini kullandı.

"Virüsün mutasyona uğramasına fırsat tanıyoruz"

"Seyahat kısıtlamasını insanlar şehirden şehire virüs götürmesin diye yapılsın istedik ama insanlara şu saatten sonra 'yasak başlıyor' deyince bu manzaralar çıkıyor ortaya" şeklinde konuşan Ceyhan, "Daha şimdiden aldığımız önlemlerden bir tanesini bertaraf ettik. Dolayısıyla bu yayılmaya, bu insanların gittiği yerlere yayılmaya devam edecek" ifadelerini kullandı.

BioNTech aşı takviminde değişikliğe gidilmesini de değerlendiren Ceyhan, "Aşılarda istisnalar vardır. Genellikle dozlar arası sürenin azaltılması, aşının koruculuğunda azalmaya neden olmaz. Fakat biz bu şekilde geciktirirsek karşımıza 2 tehlike çıkar. İlk aşılananları yeniden aşılamak zorunda kalabiliriz. İkinci olarak da virüsün mutasyona uğramasına fırsat tanıyoruz" dedi.