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Koronavirüs

Prof. Dr. Mehmet Ceyhan: İki doz Bionetch olanlara 3. doz Biontech vuran ülke yok, Bilim Kurulu'nun bu kararını anlamak mümkün değil

01 Temmuz 2021 14:18

Enfeksiyon Hastalıkları Derneği Başkanı Prof. Dr. Mehmet Ceyhan kararla ilgili yaptığı açıklamada, Sinovac aşısı olanların üçüncü dozda Biontech aşısı olmasının delta varyantına karşı etkili bir koruma için gerekli olduğunun anlaşıldığını belirtti.

Ancak Bilim Kurulu'nun iki doz Biontech olanlar için de üçüncü doz aşı olabilme hakkı tanımasının gerekçesini anlayamadığını söyleyen Ceyhan Habertürk TV yayınında yaptığı açıklamada, “Dünyada bunu yapan başka bir ülke yok. Bu yönde bilimsel bir veri de yok” dedi.

 

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