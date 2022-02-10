Prof. Dr. Mehmet Ceyhan: Hoşa gitmek için bu iş bitti mesajları veren akademisyenler lütfen bin düşünüp bir konuşsun

Prof. Dr. Mehmet Ceyhan, "Sırf dikkat çekmek, hoşa gitmek için bu iş bitti mesajları veren akademisyenler lütfen bin düşünüp bir konuşsun. En azından her gün annesini, babasını, eşini ve çocuğunu kaybeden yüzlerce insana saygı için" dedi.

Türkiye’de Koronavirüs vakaları 100 binin üzerinde seyrediyor. Omicron varyantıyla birlikte büyük artışların yaşandığı vakalarla ilgili Çocuk Enfeksiyon Hastalıkları Bilim Dalı Başkanı Prof. Dr. Mehmet Ceyhan’dan açıklama geldi.

Omicron’ın dünya genelinde hızla yayıldığına dikkat çeken Ceyhan, Türkiye’de bu durumun dikkate alınmamasına sert tepki gösterdi.

Ceyhan şu ifadeleri kullandı;

"BA.2 varyantı yayılıyor. Çok kısa sürede 57 ülkeye yayıldı. Sekanslama yapılan örneklerin yarısından çoğu omicron (BA.1) yerine, BA.2 oldu. Türkiye'de durum ne, bilmiyoruz.

BA.2 omicron gibi kısmen daha hafif hastalık tablosu yapıyor ancak çok hızlı bulaşıyor ve hastalık geçirenlerde tekrarlayan enfeksiyonlara yol açıyor. Ortaya çıkmasının nedeni aşılamanın ve önlemlerin uygulanmaması nedeniyle virüs yayılımının çok yüksek olması.

Görüldüğü gibi omicron zararsız, salgının sonu geldi gibi ifadeler toplumda ve devlette önlemlerin kaldırılmasından başka işe yaramıyor. Sırf dikkat çekmek, hoşa gitmek için bu iş bitti mesajları veren akademisyenler lütfen bin düşünüp bir konuşsun. En azından her gün annesini, babasını, eşini ve çocuğunu kaybeden yüzlerce insana saygı için."