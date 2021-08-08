Prof. Dr. Mehmet Ceyhan: "Her gün 1,5 milyon doz aşı yapamayız" dediğinizde, "Yapıyoruz işte gördün mü" diyenler kayboldu

Türkiye Enfeksiyon Derneği Başkanı Prof. Mehmet Ceyhan, günlük aşılama sayısındaki düşüşe dikkat çekti. Ceyhan, " Her gün 1,5 milyon doz aşı yapamayız' dediğinizde, 'Yapıyoruz işte gördün mü' diyenler kayboldu" değerlendirmesini yaptı.

Ceyhan Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, " Günlük aşılama sayımız 300 bine düştü. Yeni aşılanan sayısı 80 bin. Her gün 1,5 milyon doz aşı yapamayız dediğinizde, yapıyoruz işte gördün mü diyenler kayboldu. Delta yayılırken bir de Colombia varyantı yayılmaya başladı. İkna ederek sayıları yukarı çıkarmak pek mümkün görünmüyor" ifadesini kullandı.