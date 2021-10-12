Prof. Dr. Mehmet Ceyhan: Devletin ek önlemler alma zamanı geldi

Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi Çocuk Enfeksiyon Hastalıkları Bilim Dalı Başkanı Prof. Dr. Mehmet Ceyhan, artan vakalar ve aşılanma oranları hakkında yaptığı paylaşımda "Toplumsal bağışıklık sağlamanın mümkün olmadığını görüp, devletin ek önlemler alma zamanı geldi, umarım geçmez" dedi.

Prof. Dr. Mehmet Ceyhan, sosyal medya hesabından açıklamalarda bulundu. Aşılama oranıyla ilgili bir grafik yayımlayan Ceyhan, “Aşı ile korunan kişi sayısı , yani toplumsal bağışıklık artmıyor, her gün giderek azalıyor. 1. doz sayısı 100 binin altında. Önce inaktif aşıyla aşılanıp, şimdi bağışıklığını kaybedenlerin günlük sayısı daha fazla. % 80 aşıyla korunan hedefinden giderek uzaklaşıyoruz” dedi.

Devletin ek tedbirler alması gerektiğini vurgulayan Ceyhan, “Aşı kararsızlığı bu kadar fazla, aşı karşıtları da yalanlarıyla toplumu bu denli ve rahat zehirlerken, toplumsal bağışıklık sağlamanın mümkün olmadığını görüp, devletin ek önlemler alma zamanı geldi, umarım geçmez” dedi.