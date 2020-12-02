Prof. Dr. Mehmet Ceyhan'dan "Pandeminin durdurulması için alınan önlemler yeterli mi?" sorusuna yanıt: Bu bir grip salgını olsa yeterliydi

Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi Çocuk Enfeksiyon Hastalıkları Bilim Dalı Başkanı ve Enfeksiyon Hastalıkları Derneği Başkanı Prof. Dr. Mehmet Ceyhan, "Pandeminin durdurulması için alınan önlemler yeterli mi?" sorusuna, "Bu bir grip salgını olsa yeterliydi. Çünkü gripte her hasta bulaştırıcıdır ve 1-2 kişiye bulaştırır. Dolayısıyla birebir teması azaltmak etkilidir. Oysa COVID farklı yayılır." yanıtını verdi.

Twitter hesabı üzerinden paylaşım yapan Ceyhan, "Vakaların % 40’ı hiç bulaştırmazken, % 20’si kalabalık ortamlarda yüzlerce kişiye bulaştırabilir. Bu nedenle kalabalıkların oluşmasını önlemek; toplanmalara sayı sınırı koymak, toplu taşıma araçlarında kademeli çalışma ve esnek çalışma ile yığılmayı önleme,temaslı takibi yanında geriye dönük kaynak araştırması (filiasyon) yapılması gerekir" düşüncesini dile getirdi.