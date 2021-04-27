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Koronavirüs

Prof. Dr. Mehmet Ceyhan'dan mutasyon uyarısı: Bugün 2,5 yaşında çocuk hastamı kaybettim

"18'inde birden bire tedbirsiz yaşama dönersek bu alınan kararlar hiçbir anlamı kalmayacaktır"

27 Nisan 2021 21:10

Hacettepe Üniversitesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Mehmet Ceyhan salgın ve tam kapanmaya ilişkin önemli açıklamalarda bulundu. Ceyhan, mutasyon geçiren virüslerin tehlikesine dikkat çekerek, "Mutant virüsün özelliği çocuklarda daha etkili. Bugün hastaneden geldiğimde 2,5 yaşındaki çocuk hastamı kaybettim" dedi.

Mehmet CeyhanKoronavirüsmutant virüsmutasyonCovid-19
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