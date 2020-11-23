Prof. Dr. Mehmet Ceyhan: Çin aşısı gelirse olurum

Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi Çocuk Enfeksiyon Hastalıkları Bilim Dalı Başkanı ve Enfeksiyon Hastalıkları Derneği Başkanı Prof. Dr. Mehmet Ceyhan, aşının nereden geldiği ile ilgili bir tercih yapma şansı olmayacağının görüldüğünü belirterek, "Bütün aşılar elimde olsa tercih yapma şansım olabilirdi ama durum öyle görünmüyor" dedi.

HaberTürk yayınında açıklamalar yapan Ceyhan, Türkiye'de uygulanma ihtimali yüksek olan aşının Çin'de bulunan ve halen ülkemizde de gönüllüler üzerinde denemeleri süren aşı olduğunu söyleyerek, kendisinin bu aşıyı olup olmayacağı sorusunu "Elbette olurum" diye yanıtladı.

Ceyhan, "Hastalık artık herkesin ailesine girdi. Herkesin hastaları ve kayıpları var" değerlendirmesini yaptı. Sürü bağışıklığı ile salgınlara çözüm bulunamadığının bilindiğini tekrarlayan Mehmet Ceyhan aşının salgına karşı önemine işaret etti. Ceyhan, aşının etkisinin ve virüsün tepkisinin ne olacağı ile ilgili kesin bilgiler olmadığı için Koronavirüs geçirenler dahil herkese uygulanması gerektiğini belirtti.