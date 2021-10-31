Prof.Dr. Mehmet Ceyhan: Bir sonraki dalga 'aşılanıp ek dozunu yaptırmayanların salgını' olacak

Enfeksiyon Hastalıkları Derneği Başkanı Prof. Dr. Mehmet Ceyhan, Koronavirüs salgınına ilişkin olarak, "Bir sonraki dalga 'aşılanıp ek dozunu yaptırmayanların salgını' olacak" değerlendirmesini yaptı.

Ceyhan Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, "Dünyada 4. artış döneminin iniş koluna geçmişken, yani günlük vaka sayıları azalırken; Avrupa'da vakalar ve ölümler yeniden artmaya başladı. Bunun nedenleri: 1) Aşılamanın yavaşlaması ve hala aşılanmayan ciddi bir nüfus olması, 2) hastalananların ve aşılananların bağışıklıklarını kaybetmeye başlaması, 3) mevcut bağışıklığın varyantlara etkisinde yetersizlik. 4) İngiltere, Rusya ve Türkiye önlemleri gevşetip vaka sayısını kontrol altına alamadığı için diğer ülkelere kaynak oluyorlar." ifadesini kullandı.

Ceyhan Twitter hesabından şunları kaydetti:

Biz azaltmaya başladığımızda da, virüs onlardan bize geri gelecek. Burada 2 nokta önemli:

"1) Salgın eğrisindeki dalgalar hiçbir şey yapmasanız bile iniş koluna geçiyor. Ancak aşısız ve önlemsiz toplumlarda bu dalgalar çok daha büyük oluyor ve bir sonraki dalga daha erken geliyor. Vakalar azalmaya başladığında, biz azalttık sanıp daha da gevşememek gerekir.

2) şu anda içinde bulunduğumuz dalga aşısızların salgını. Ama bir sonraki dalga aşılanıp ek dozunu yaptırmayanların salgını' olacak. Günde 10-20 bin doz ek aşıyla çok iyi bir noktaya gitmiyoruz."