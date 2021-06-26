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Prof. Dr. Mehmet Ceyhan: Askeri tıp fakülteleri kapatılalı 6 yıl oldu, Katarlılar askeri tıp eğitimini nerede alacaklar?

26 Haziran 2021 15:01

Türkiye ve Katar arasında imzalanan ve 25 Haziran'da Resmi Gazete'de yayımlanan "Askeri Sağlık Alanında Eğitim ve İşbirliği Protokolü", Katarlı gençlere sınavsız tıp eğitimi verileceği yönünde tartışmaları beraberinde getirdi. İletişim Başkanlığı medyada çıkan haberleri yalanlarken, sadece askeri okul öğrencilerine yönelik olduğunu açıkladı. Prof. Dr. Mehmet Ceyhan ise, tartışmaları "Askeri Tıp Fakülteleri kapatılalı 6 yıl oldu. Katarlılar askeri tıp eğitimini nerede alacaklar?" sözleriyle değerlendirdi.

Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi Çocuk Enfeksiyon Hastalıkları Bilim Dalı Başkanı Prof. Dr. Mehmet Ceyhan, medyada yer alan Katarlılar için sınavsız tıp eğitimi tartışmalarını sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla değerlendirdi.

Prof. Ceyhan, 15 Temmuz darbe girişiminin ardından Sağlık Bakanlığı'nın yazısı üzerine OHAL kararnamesiyle kapatılan Gülhane Askeri Tıp Akademesi ve bağlı eğitim hastanelerinin kapatılmasına işaret ederek, "Askeri Tıp Fakülteleri kapatılalı 6 yıl oldu. Katarlılar askeri tıp eğitimini nerede alacaklar?" diye yazdı.

TIKLAYIN | T24'ün de verdiği 'Katarlı gençlere Türkiye'de sınavsız tıp eğitimi olanağı tanındığı' haberi yalanlandı

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