Prof. Dr. Mehmet Ceyhan: Aşının etkinliği yüzde 50 ise muhtemelen 80 milyon kişiyi aşılamanız gerekebilir

Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi öğretim üyesi Prof. Mehmet Ceyhan, etkinliği tartışma konusu olan Sinovac aşısına ilişkin Hürriyet yazarı Sedat Ergin’e değerlendirmelerde bulundu. Bağışıklık için toplumun yüzde 60’ının aşılanması gerektiğine dikkati çeken Ceyhan, bunun yüzde 90-95 etkinlik oranına sahip bir aşıyla mümkün olacağını söyledi. Ceyhan, “Ancak aşının etkinliği azaldığı ölçüde toplumda aşılamanız gereken kitlenin oranı da yükselir. Aşının etkinliği yüzde 50 ise o zaman muhtemelen 80 milyon kişiyi aşılamanız gerekebilir” dedi.

Ceyhan, Sedat Ergin’in, “Peki Türkiye’nin şu an kullanmaya başladığı Çin aşısının etkinliği bunu sağlamıyor mu? Bu aşının etkinlik oranı ne?” sorusuna da şöyle yanıt verdi:

“Bu aşının etkinliğini bilemiyoruz. Çünkü bu aşının sonuçlarıyla ilgili olarak yeteri kadar bilgi birikmedi.”

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