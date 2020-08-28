Prof. Dr. Mehmet Ceyhan: Artık illere göre değil ülke genelinde tedbir alınmalı, şu anda günlük kararlarla süreci yürütüyoruz

Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi Çocuk Enfeksiyon Hastalıkları Bilim Dalı Başkanı ve Enfeksiyon Hastalıkları Uzmanı Prof. Dr. Mehmet Ceyhan, vaka sayılarına göre illerde alınan tedbirlerin etkili olmayacağını belirterek, “Virüs her tarafa, yani tüm Türkiye’ye yayılmış durumda. Artık test ve vaka sayısına bakarak illere göre tedbir almak etkili olmayacaktır. Alınacak tedbirler ülke genelinde olmalı. Benim önerim yasak getirmek değil, ancak kişi sayısını kısıtlamak. Bazı etkinlikleri tamamen yasakladığınızda bireyler bunu gizli biçimde, daha tehlikeli ortamlarda yapmaya kalkıyorlar.” dedi.

"Yeni pandemi eylem planı şart"

Hürriyet gazetesi yazarı Hande Fırat'a konuşan Ceyhan, "Şu anda günlük kararlarla süreci yürütüyoruz. Bunu değiştirmek lazım. Daha önce yapılmış bir pandemi hazırlık planımız var. Ancak bunun revize edilerek bir eylem planına dönüştürülmesi gerekiyor. Vaka sayılarına göre hangi seviyede ne tedbir alınacak, ne kadar uygulanacak, hangi seviyede hangi tedbir ne şekilde kaldırılacak? Bunların hepsinin bir plana bağlanması gerekiyor.” düşüncesini dile getirdi.

Ceyhan, “Okulların açılışı neden 21 Eylül’e ertelendi? Bu tarihin bir özelliği mi var? Hayır, yok. Erteleme tarihe göre olmamalı, hedefe göre erteleme yapılmalı. Dünya bunu yapıyor. Örneğin yeni vaka sayısı günlük test sayısının yüzde birinin altına indiğinde ya da günlük vaka sayısı 500’e indiğinde okullar açılacak gibi bir hedef konabilir. Okullar ancak belirlenen hedefe ulaşıldığında açılmalı.” önerisinde bulundu.

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