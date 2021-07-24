Prof. Dr. Mehmet Ceyhan: Aramızda bir milyondan fazla pozitif vaka dolaşıyor

Bir yandan aşı olmalıyız, diğer taraftan devlet bazı kısıtlamalar uygulamalı ve halk maske ve mesafe kurallarına sıkı sıkıya uymalı. Rusya’dan gelen turistler için daha sıkı önlemler alınmalı. Yoksa vaka artışını durdurmak mümkün olmayacak."