T24 LogoT24 Logo
Koronavirüs

Prof. Dr. Mehmet Ceyhan: Aramızda bir milyondan fazla pozitif vaka dolaşıyor

24 Temmuz 2021 11:50

Enfeksiyon Hastalıkları Uzmanı Prof. Dr. Mehmet Ceyhan, günlük vaka sayısının 11 bini geçtiği Koronavirüs tablosunu paylaşarak, "Sanıyorum ki aktif vaka sayısı 100 bini geçti. Saptayamadıklarımızla birlikte aramızda bir milyondan fazla virüs pozitif kişi dolaşıyor"dedi. 
 
Kısıtlamaların kaldırılması sonrası hareketlilik sürerken, Prof. Dr. Mehmet Ceyhan, Koronavirüs salgınının seyrine ilişkin Twitter hesabından açıklamada bulundu. 
 
 Toplam vaka ve ölüm sayılarının artık günlük olarak verilmediğini hatırlatan Prof. Ceyhan, "Aktif vaka sayısını hesaplayamıyoruz. Ancak sanıyorum yeniden 100 bini geçti" dedi. 
 
Prof. Ceyhan, şöyle devam etti:
 
"Yani saptayamadıklarımızla birlikte aramızda virüs pozitif bir milyondan fazla kişi dolaşıyor ve çok bulaştırıcılar.
 
Bir yandan aşı olmalıyız, diğer taraftan devlet bazı kısıtlamalar uygulamalı ve halk maske ve mesafe kurallarına sıkı sıkıya uymalı. Rusya’dan gelen turistler için daha sıkı önlemler alınmalı. Yoksa vaka artışını durdurmak mümkün olmayacak."
 
mehmet ceyhankoronavirüscovidbilim kurulu
T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24