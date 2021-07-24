Prof. Dr. Mehmet Ceyhan: Aramızda bir milyondan fazla pozitif vaka dolaşıyor

Enfeksiyon Hastalıkları Uzmanı Prof. Dr. Mehmet Ceyhan, günlük vaka sayısının 11 bini geçtiği Koronavirüs tablosunu paylaşarak, "Sanıyorum ki aktif vaka sayısı 100 bini geçti. Saptayamadıklarımızla birlikte aramızda bir milyondan fazla virüs pozitif kişi dolaşıyor"dedi.
Kısıtlamaların kaldırılması sonrası hareketlilik sürerken, Prof. Dr. Mehmet Ceyhan, Koronavirüs salgınının seyrine ilişkin Twitter hesabından açıklamada bulundu.
Toplam vaka ve ölüm sayılarının artık günlük olarak verilmediğini hatırlatan Prof. Ceyhan, "Aktif vaka sayısını hesaplayamıyoruz. Ancak sanıyorum yeniden 100 bini geçti" dedi.
Prof. Ceyhan, şöyle devam etti:
"Yani saptayamadıklarımızla birlikte aramızda virüs pozitif bir milyondan fazla kişi dolaşıyor ve çok bulaştırıcılar.