Prof. Dr. Mehmet Ceyhan: 65 yaş kurallara uydu, problem onların karşılaşacakları insanlar

Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi Çocuk Enfeksiyon Hastalıkları Bilim Dalı ve Enfeksiyon Hastalıkları Derneği Başkanı Prof. Dr. Mehmet Ceyhan, "Haftalardır koruduğumuz evde izole ettiğimiz 65 yaş bugün sokağa çıkıyor. Bunların sokaktaki görüntülerle karşılaşması ciddi bir risk oluşturabilir." dedi. Ceyhan, "65 yaş kurallara uydu, problem onların karşılaşacakları insanlar" düşüncesini dile getirdi.

CNN Türk’te Mercek Altında programına katılan Ceyhan “Koronavirüs vaka sayısında artma yok ama beklenen azalma olmadı. 19 Mayıs’tan beri binli rakamlara takıldık. İşte anca 900 civarına inebiliyoruz. Sebebi işte bu sokaklardaki görüntüler… Bunların etkilerini 2 hafta içinde göreceğiz. Olumsuz etkisi olacak. Vaka sayısı artar mı sayı düşmez mi göreceğiz” diye konuştu.

İstanbul’da kabaca yüzde 1’in virüsü taşıdığını öne süren Ceyhan sosyal mesafeye uyulmayan görüntülere dikkat çekerek “Haliyle bunlarla karşılaşanların, sosyal mesafeye uymayanları ve maske takmayanların virüsü alma riski var” yorumunu yaptı.

Ceyhan, "Virüs ilk çıktığı zaman insanlarımız kaygılıydı, zamanla bu kaygı azaldı. Kararında bir kaygı bile yok. Aldırmamazlık son derece tehlikeli." düşüncesini dile getirdi.

Toplu taşımada iptal edilen yüzde 50 kararınını hatırlatan kurallara uyulmadığını vurgulayan Ceyhan, komşu İran’ın Türkiye’den daha düşük vaka sayısına indikten sonra yaşanan tırmanışı hatırlattı. Ceyhan rahatlama ile birlikte yeniden sayıların yükseldiğini belirterek “İlk dalgadan daha büyük bir dalga ile karşılaştılar. Dikkat etmemiz lazım” ifadelerini kullandı.

Ceyhan maskesiz sokağa çıkılmaması çağrısında bulunarak buna devlet eliyle bir çözüm bulunması gerektiğini söyledi. Maskesiz dolaşmanın yaptırımı olmalı diyen Ceyhan “Sahiller için de kontrol ve yaptırım mekanizması oluşturulmalı” görüşünü savundu. Son olarak 65 yaş üstünü yeniden uyaran Ceyhan “65 yaş kurallara uydu. Problem onların karşılaşacakları insanlar” değerlendirmesinde bulundu.

65 yaş ve üzerindekilerin haftada bir defa dışarı çıkmasının sorunu çözmeyeceğini her gün belli saatlerde belli alanlarda dışarı çıkmaları gerektiğini söyledi.