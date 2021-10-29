Prof. Dr. Mehmet Ceyhan 29 Ekim için şiir yazdı

Enfeksiyon Hastalıkları Derneği Başkanı Prof. Dr. Mehmet Ceyhan, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı için şiir yazdı. Ceyhan, "Bu bayram sabahı, içimdekileri şiire döktüm" mesajıyla şiirini Twitter hesabından paylaştı.

Ceyhan'ın şiirinin tamamı şöyle:

Her Cumhuriyet bayramında,

Bir hüzün çöker içime,

Mevsimden mi,

Sararıp yitip giden yapraklar gibi

Sona yaklaşmakta olan ömürden mi,

O engin renkli derin bakışlardan mı,

Bilemem

Hep de aynı gözümde,

Bir damla yaş birikir

Gelir kirpiklerime, akamaz

Ve ben her 29 Ekim'de bulanık görürüm

Yokluktan var oluşu

Ve utanırım, bitiremediğim ödevlerimden

Mazeretlerimden utanırım

Bedenini canla ödeyenlerin

Resmine bile bakamam

Çökerim bir köşeye, küçülürüm

Utanırım, bakamam kimsenin yüzüne