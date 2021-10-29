Prof. Dr. Mehmet Ceyhan 29 Ekim için şiir yazdı

Enfeksiyon Hastalıkları Derneği Başkanı Prof. Dr. Mehmet Ceyhan, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı için şiir yazdı. Ceyhan, "Bu bayram sabahı, içimdekileri şiire döktüm" mesajıyla şiirini Twitter hesabından paylaştı.
Ceyhan'ın şiirinin tamamı şöyle:
Her Cumhuriyet bayramında,
Bir hüzün çöker içime,
Mevsimden mi,
Sararıp yitip giden yapraklar gibi
Sona yaklaşmakta olan ömürden mi,
O engin renkli derin bakışlardan mı,
Bilemem
Hep de aynı gözümde,
Bir damla yaş birikir
Gelir kirpiklerime, akamaz
Ve ben her 29 Ekim'de bulanık görürüm
Yokluktan var oluşu
Ve utanırım, bitiremediğim ödevlerimden
Mazeretlerimden utanırım
Bedenini canla ödeyenlerin
Resmine bile bakamam
Çökerim bir köşeye, küçülürüm
Utanırım, bakamam kimsenin yüzüne