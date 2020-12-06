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Koronavirüs

Prof. Dr. Mehmet Ceyhan: 14 gün işe yaramaz, tam kapanma 28 gün olmalı

"Seyahatler kısıtlanmadan salgınla başa çıkılamaz, sonradan alınan önlemler işe yaramadı"

06 Aralık 2020 10:33

Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi Çocuk Enfeksiyon Hastalıkları Bilim Dalı Başkanı ve Enfeksiyon Hastalıkları Derneği Başkanı Prof. Dr. Mehmet Ceyhan, “Tam kapanma 28 gün olmalı, 14 gün işe yaramaz. Seyahatler kısıtlanmadan salgınla başa çıkılamaz. Sonradan alınan önlemler işe yaramadı" dedi.

FOX TV’de konuşan Prof. Dr. Ceyhan, "İstanbul'da vaka biraz düştü ama fark etmiyor. İstanbul'dan her yere seyahat var. Bir yerde azalırken başka şehirde artıyor. Nisan, mayıs aylarında. alınması gereken önlemler alınmadı.” düşüncesini dile getirdi.

Ceyhan, "İl Hıfzıssıha kurullarının alacağı önlemlerin anlamı kalmadı, çünkü bütün ülkeye yayıldı. Seyahatler kısıtlanmadan salgınla başa çıkılamaz. Hastalığı taşıyanları yüzde 20'lik bölümü süper bulaştırıcı. Tam kapanma 28 gün olmalı. 14 gün işe yaramaz. 14 gün bir kuluçka süresidir. Önleme için 2 kuluçka süresi yani 28 gün kapanma gerekiyor. Erken dönemde alınmayan önlemler sonradan alınınca işe yaramadı." ifadesini kullandı. 

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