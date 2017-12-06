Prof. Dr. Levent Saydam: Uyku sadece uyku değildir

Mithat ABAKAN/MANAVGAT (Antalya), (DHA)- ULUSAL Uyku Tıbbı ve Teknologları Kongresi Başkanı Prof. Dr. Levent Saydam, uykuyla ilişkilendirilemeyecek bir vücut fonksiyonu olmadığını belirterek, \"Uyku sadece uyku değil diyebilirim. Çok daha ciddiyetle üzerinde durulması gereken bir vücut fonksiyonudur\" dedi.

Antalya\'nın Manavgat ilçesindeki bir otelde Türkiye Uyku Tıbbı ve Teknologları Derneği tarafından düzenlenen 12\'nci Ulusal Uyku Tıbbı ve Teknologları Kongresi başladı. Türkiye\'nin çeşitli illerinden 160 uzmanın katıldığı kongrede, uyku, uyku rahatsızlıkları, çocuklar ve yetişkinlerde uyku problemleri, horlama gibi konularda güncel bilgiler paylaşılacak.

\'GENİŞ KATILIMLI TOPLANTI HEDEFLENİYORDU\'

Kongre Başkanı Prof. Dr. Levent Saydam, kongrenin ana konusunun uyku tıbbı ve uyku hastalıkları olduğunu belirterek, \"Kongrede aklınıza gelebilecek tüm detaylar, konuyla ilgili farklı branşlar tarafından irdelenerek gerek tecrübe aktarımı gerekse paylaşımı anlamında gündeme getiriliyor. Bu toplantının, ülkemizde yapılan toplantılardan en geniş katılımlı toplantı olması hedefleniyordu; buna ulaştığımızı düşünüyoruz\" diye konuştu.

\'UYKU ÖNEMLİ BİR FONKSİYON\'

Uyku hastalıklarının durağan olmadığını ve sadece uyumak ve uyanmaktan ibaret olan periyotta çok farklı detayların ortaya çıktığını belirten Prof. Dr. Levent Saydam, şunları söyledi:

\"Uyku, aslında hayatımızın çok da üzerinde durmadığımız bir kısmı. Yani uyku, \'Uyursunuz geçer\', \'Bir gün uykusuz kaldınız nedir, ertesi gün uyursunuz\' ya da \'Arada esniyorsun ama problem değil\' ile özetlenemeyecek kadar önemli bir fonksiyon. Uykuyla ilişkilendirilemeyecek bir vücut fonksiyonu mevcut değil diyebilirim. Bunun içine uykuyla bağlantılı endokrin rahatsızlıklarından tutun da psikiyatrik rahatsızlıklara, uykuyla bağlantılı nörolojik problemlere, uykuyla bağlantılı kulak burun boğaz problemlerine varana kadar tüm alanları neredeyse sokmak mümkün. Dolayısıyla uyku sadece uyku değil diyebilirim. Çok daha ciddiyetle üzerinde durulması gereken bir vücut fonksiyonudur.\"

\'BU KONGRE BİR PLATFORM OLACAK\'

Uyku ve uyku rahatsızlıklarının Türkiye\'de son 30 yıl içerisinde gündeme gelmeye başladığını aktaran Prof. Dr. Saydam, şöyle dedi:

\"Ülkemizde konunun yeni olması nedeniyle nispeten daha hızlı olarak karşılaştığımız detaylar uyku ile ilgili karşılaştığımız detayların legal, kanuni düzenlemelere giderek daha fazla konu edilmesi ve uykuyla ilgili hastalıklara giderek daha fazla branşın müdahil olması anlamında bu kongre bir platform olacak. Şu anda biz kendi datalarımızı toparlama ve neticeler çıkarma aşamasındayız. Bunu hekimlerimiz ve teknologlarımız gerek kendi bulundukları kurumlar vasıtasıyla gerekse de uykuyla ilgili derneklerin bu verileri bir araya getirip oluşturdukları toplantı organizasyonları ve yayın organizasyonları vasıtasıyla yapıyoruz. Bu dataların da mutlaka kanun yapıcıların önüne gitmesini temin etmeye çalışıyoruz.\"

Kongre 9 Aralık\'ta sona erecek.



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