Prof. Dr. Kurugöl anlattı: Koronavirüs aşısında 1. ve 2. doz farklı olabilir mi?

Ege Üniversitesi Çocuk Enfeksiyon Hastalıkları Bilim Dalı Başkanı Prof. Dr. Zafer Kurugöl, aşı kombinasyonu konusunda İngiltere tarafından desteklenen İspanyol çalışmasının detaylarını paylaşırken, "İspanya'da 663 kişide yapılan bir çalışmada, öncesinde Oxford-AstraZeneca aşısı yapılmış kişilere daha sonra BioNTech aşısı uygulandığında daha iyi antikor yanıtı olduğu gösterildi. Nature'da yayınlanan ve kombine olduğunu ifade etmek için CombivacS adı verilen bu çalışma, daha güçlü bir bağışıklık ortaya çıktığını gösterdi" diye konuştu.

HaberTürk'ten Demet Demirkır'a konuşan Prof. Dr. Kurugöl, kombine aşıların şu anda Covid aşıları için geçerli olduğunu ancak daha önce başka hastalıklar için aşılamada benzer yöntemlerin geliştirildiğini dile getirdi. Kurugöl, "Çalışmalar, Ebola aşılamasında benzer şekilde iki farklı aşının kullanılarak daha güçlü bir bağışıklık elde edilebileceğini göstermişti" dedi.

Sinovac aşısıyla ilgili de çalışmalar olduğunu kaydeden Prof. Dr. Kurugöl, "Sinovac aşısı ülkemizde ilk başlarda daha yaygın olarak kullanılıyordu. BioNTech'in Sinovac aşısına göre daha güçlü olduğu, daha iyi koruyuculuk oluşturduğu, etkinliğinin daha fazla olduğu farklı çalışmalarla gösterilmiştir. Bu deneyimi gerçek hayatta da gördük. Şili'de ve Bahreyn'de nüfusun yüzde 50'ye yakını tam aşılandı. Bu oran İngiltere'den ve ABD'den daha yüksek. Tek aşı oranları da yüzde 60. İsrail'den sonra ikinci ve üçüncü ülkeler. Bu ülkelerde Çin aşıları uygulanıyor. Şili'de Sinovac, Bahreyn'de ise Sinopharm aşısı yapılıyor. Her iki ülkede de aşılama yüksek olmasına rağmen vakalarda İngiltere'de ya da Amerika'da olduğu gibi bir azalma sağlanmadı ve vakalarda Türkiye'de olduğu gibi plato oluştu. Bu durumu çözebilmek için Şili, yapılan bu çalışmalara dayanarak bir doz Sinovac aşısı olmuş kişilere ikinci dozu BioNTech aşısı yapma kararı aldı ve şu an bunu uyguluyor. Bahreyn'de de iki doz Çin aşısı yapılan kişilere altı ay sonra BioNTech ile aşılama başladı" şeklinde konuştu.

Prof. Dr. Kurugöl, Türkiye'de şu an Çin aşısı Sinovac'ta tedarik sorunu yaşanması nedeniyle BioNTech aşısı uygulandığını vurgulayarak, şunları söyledi:

"Sağlık Bakanlığı tarafından net sayılar açıklanmamasına rağmen Sinovac'ın ağır hastalığa karşı koruması ve ölümleri çok azaltmasına rağmen bulaşıcılığı önlemedeki etkisi zayıf. Bu nedenle de salgını kontrol altına almak için özellikle aşı olanlarda yeterli olmuyor. Bu olumsuz durumu olumlu yöne çekebilmek için bizde de benzer şekilde ilk dozu Sinovac ile yapılmış kişilere ikinci doz BioNTech aşısı yapılabilir."