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Sağlık

Prof. Dr. Küçükosmanoğlu: Kalp sağlığı taraması profesyonel sporcular ile sınırlı tutulmamalı

İSTANBUL(DHA) - SPORA başlarken kalp sağlığı açısından yapılması gereken sağlık taraması ve çocuklarda kalp sağlığı hakkında bilgiler veren Medicana International İstanbul Hastanesi Çocuk Kardiyolojisi Uzmanı Prof

16 Eylül 2017 20:49

İSTANBUL(DHA) - SPORA başlarken kalp sağlığı açısından yapılması gereken sağlık taraması ve çocuklarda kalp sağlığı hakkında bilgiler veren Medicana International İstanbul Hastanesi Çocuk Kardiyolojisi Uzmanı Prof. Dr. Osman Küçükosmanoğlu, \"Sporcularda ani kardiyak ölüm çok çeşitli kalp-damar hastalığına bağlı olarak ortaya çıksa bile daha çok doğuştan veya edinsel malformasyonlar ile ilgilidir.  Spora başlarken yapılan kalp sağlığı taraması sadece profesyonel sporcular ile sınırlı tutulmamalıdır\" diye konuştu.

\"Genç bir sporcunun, özellikle en sağlıklı göründüğü spor aktivitesi sırasında ani ölümü toplumun dikkatini çok fazla çeken medyada geniş yer bulan, bu tip vakaların tekrarlanmaması için neler yapılması gerektiği çok tartışılan konular arasında\" diyen Prof. Dr. Osman Küçükosmanoğlu,  şunları söyledi:

\"Çocuklarda ve gençlerde gerek okuldaki spor faaliyetleri sırasında, gerekse amatör veya profesyonel spor müsabakaları sırasında görülen ani kardiyak ölüm (AKÖ) önemli bir toplum sağlığı sorunudur. Genç sporcularda travmaya bağlı olmayan ölüm nedenleri arasında en ön sırada yer alır. Sporcularda AKÖ çok çeşitli kalp-damar hastalığına bağlı olarak ortaya çıksa bile daha çok doğuştan veya edinsel malformasyonlar ile ilgilidir. \"

SPORA BAŞLARKEN YAPILMASI GEREKEN KALP SAĞLIĞI TARAMASI

Prof. Dr. Küçükosmanoğlu, konuşmasını şöyle noktaladı:

\"Kalp sağlığı açısından değerlendirme sadece profesyonel sporcular ile sınırlı tutulmamalıdır. Amatör veya eğlence amacıyla yapılacak yarışmalı spor aktivitesi öncesinde de mutlaka kalp taraması yapılmalıdır. İlk aşamada sporcu adayının ayrıntılı öyküsü,  aile öyküsü alınmalı ardından tam bir fizik muayene yapılmalıdır. Daha sonra öykü ve fizik muayenesi normal olanlarda elektrokardiyografi (EKG) çekilmeli ve değerlendirilmelidir.  Bu aşamada sorun saptanmaz ise spora katılım izni verilir.  Öykü, fizik muayene ve/veya EKG de şüphe uyandıran bir bulgu saptanırsa ileri tetkik ve değerlendirme aşamasına geçilir. Bu aşamada ekokardiyografi, eforlu EKG, 24 saatlik Holter EKG kaydı, kalp sintigrafisi, bilgisayarlı tomografi, MR, kalp kateterizasyonu ve anjiografi incelemelerinden gerekli görülenler yapılır. Bu tetkikler arasında uygulanması kolay, hastaya zarar vermeyen (non-invaziv) bir yöntem olması nedeniyle ekokardiyografi incelemesi daha sık olarak yapılmaktadır. Çocuk ve gençlerin spora katılım öncesi kalp sağlığı yönünden değerlendirilmesi ile ani kardiyak ölümlerin büyük kısmı önlenebilir. Ailelerin, öğretmen ve okul idarecilerinin, spor yöneticilerinin farkındalığını artırmak öncelikle yapılması gereken işlerin başında gelmektedir.\"

(FOTOĞRAFLI)

 

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