Prof. Küçük: Maskeler 3-4 saatte bir değiştirilmeli

Bezmialem Vakıf Üniversitesi Tıp Fakültesi Dekan Yardımcısı Prof. Dr. Özlem Su Küçük, 2 yıldır hayatın bir parçası haline gelen maskenin 3-4 saatte bir değiştirilmesi gerektiğini ifade ederken, aksi takdirde koruma görevini kaybettiğini hatırlattı.

DHA'ya konuşan Prof. Dr. Özlem Su Küçük, 3-4 saatte bir değişmesi gereken maskenin kullanımı için de bir takım kuralları olduğuna dikkat çekerek, "Maskenin metal kısmının burun üzerine gelmesi ve elle bastırılarak yüze tam oturtulmasının sağlanması gerekli. Maskemizin ön kısmına elle dokunmamak lazım. Ellerimiz kirli olabilir ancak eğer dokunuyorsak maskeyi değiştirmek gerekli" dedi.



Maskeyi cebe ya da gelişigüzel masa üzerine koymanın doğru olmadığını belirten Prof. Dr. Küçük, "Temiz bir peçetenin üzerine tersi gelecek şekilde koyabiliriz. Kimisi dirseğine kimisi çenesinin altına kimisi de 24 saatte bir değiştiriyor. Bazı kişilerin de ceplerinde taşıyarak haftalık maske kullandığını maalesef görmekteyiz. Salgının bu kadar yayılması ve maalesef toplumumuzda da son zamanlarda bir rehavet söz konusu. Bu tarz olumsuz davranış şekillerinden, uygun olmayan davranış şekillerinden ortaya çıkıyor" diye konuştu.

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