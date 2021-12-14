Prof. Dr. Korkut Boratav: İktidar kısa süreli bir nefes alma dönemi yaratabilirse erken seçime gidecek

İktisatçı Prof. Dr. Korkut Boratav, “Ekonomi öyle bir tıkanma noktasına geldi ki, iktidar çok kısa süreli bir nefes alma dönemi yaratabilirse erken seçime gidecek” dedi.

Prof. Dr. Korkut Boratav, ekonomideki son gelişmeleri değerlendirdi. Sözcü gazetesinden Emre Deveci’ye konuşan konuşan Boratav, düşük faiz politikasının ‘yeni bir model' değil erken seçim hazırlığı olduğunu söyledi. Boratav, “Ekonomi öyle bir tıkanma noktasına geldi ki, iktidar çok kısa süreli bir nefes alma dönemi yaratabilirse erken seçime gidecek” dedi.

“Mesela 16 Aralık Perşembe günü faizler değiştirilmez ve döviz piyasalarında nispi bir dinginlik yakalanırsa, asgari ücret ve kamudaki ücretlerde cömert bir artış yapılırsa, kısa da olsa bir nefes almak dönemi yakalanırsa, iktidar erken seçime gidecektir” diyen Boratav, “Normal iktisat mantığında düşünürsek, mevcut sürecin devam etmesi mümkün değil. Faiz indirilmeye devam ederse süreç tamamen kontrolden çıkar ve hiperenflasyon olur” dedi.

“Emek gelirinde görülmemiş çöküntü var”

TÜİK verilerine göre, son beş yılda ulusal net katma değerde ücretlilerin payının 6,2 puan azalarak yüzde 45,3'ten yüzde 39,1'e gerilediğini hatırlatan Boratav, “Emekçilerin gelirden aldıkları payda, Türkiye iktisat tarihinde benzeri pek görülmemiş bir çöküntü yaşandı. İktidar Türkiye'yi toplumsal bir bunalıma, sefalete sürükledi. 2022'de iktidar değişse de değişmese de kemer sıkma unsurları içeren bir sürece, bir IMF programına Türkiye mahkûm edildi” dedi.

Resmi ya da gayriresmi bir IMF programının da Türkiye'yi toplumsal bunalımdan kurtarmayacağını belirten Boratav, kemer sıkılarak, acı reçete uygulanarak Türkiye'de toplumsal bunalımın kalıcı hale getirileceğini söyledi.

“İktidarda dağılma işaretleri var”

Mevcut ekonomi politikalarına ilişkin iktidar cephesinden tutarsız ve çelişkili açıklamalar geldiğine işaret eden Boratav, “Model değişikliği söylemi aslında büyük çöküntünün ve başarısızlığın itirafı. İktidarda dağılma işaretleri bulunuyor” dedi.