LEFKE,(DHA) - LEFKE Avrupa Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi Fizyoterapi ve Rehabilitasyon Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. Nuray Kırdı \'1 Ekim Dünya Yaşlılar Günü\' ile ilgili açıklamalarda bulundu. Prof. Dr. Kırdı, \"Nüfus yaşlanması toplumun her yönünü etkiler\" dedi.

\"Gelişmiş ülkelerde daha belirgin olan yaşlanma olgusu, artık gelişmekte olan ülkeler açısından da önem kazanmakta ve yaşlı nüfus giderek artmaktadır\" diyen Kırdı, nüfus yaşlanmasının, sağlıktan sosyal güvenliğe, eğitime, iş imkânlarına ve aile hayatına kadar toplumun her yönünü etkilediğini, yaşam uzunluğu, biyolojik ve zihinsel sağlık, bilişsel yeterlilik, sosyal yeterlilik ve üretkenlik, kişisel kontrol ve yaşamdan zevk alma, başarılı yaşlanmanın temel göstergelerinden olduğunu belirtti.

65 YAŞ ÜSTÜ YÜKSEK RİSK GRUBUNDA

\"Günümüzde insan ömrü uzadığı için bunun bir sonucu olarak ileri yaşlarda bazı genel hastalıklar görülmektedir. 65 yaş üstü insanların 10’undan 8’inde en az 1 kronik hastalık vardır\" ifadelerini kullanan Kırdı, böyle bir durumda aktif kalma, sağlıklı alışkanlıklar edinme, hastalıkla ilgili bilgi edinme ve düzenli doktora kontrolü gibi yaklaşımların önemli olduğunu kaydetti.

Kırdı, \"Yaşam boyu sağlığın sürdürülmesi amacı ile yaşlı bireyin aktif ve bağımsız yaşamı teşvik edilmelidir. Aktif yaşam için fiziksel aktivite ve egzersizin önemi büyüktür. Bugün dünyada birçok ülkenin sağlık politikalarında sağlıklı ve aktif yaşam için fiziksel aktivite ve egzersize büyük yer verilmektedir\" diyerek kişilerin fiziksel kapasiteleri yaşla birlikte azalmakta ve bu durum yaşlıların fonksiyonel bağımsızlıklarını da kısıtlamakta olduğunu da söyledi.

\"Hastalık Kontrol ve Önleme Merkezi’ne göre, kronik hastalıklar 65 yaş ve üzerindeki kişilerin yüzde 39’unun günlük yaşam aktivitelerini önemli oranda sınırlamaktadır. Yaşları 65-79 arasındaki yaşlıların yüzde 11,5’i hareket etme, banyo yapma, giyinme, tuvalet ihtiyacını giderme ve yemek yeme gibi günlük yaşam aktivitelerini yerine getirmede yardıma gereksinim duymaktadır\" diye konuşan Kırdı, yaşlıya hizmet sunan disiplinlerden birisi olan fizyoterapistlerin, yaşlının mevcut duyu-algı ve motor fonksiyonlarındaki yetersizliklerini en aza indirmeyi hedefleyerek, her yaşlıya uygun olarak evinde veya kurumda fizyoterapi ve rehabilitasyon programını planladığını ve uyguladığını dile getirdi.

Kırdı, Türkiye Sağlıklı Yaşlanma Eylem Planı ve Uygulama Programı- 2015-2020\"na göre yaşam boyu sağlığın geliştirilmesi ve sağlıklı yaşlanma için belirlenen hedef ve stratejilerden bahsederek bu stratejileri; Doğuşta beklenen yaşam süresinin uzatılması için gerekli önlemlerin alınması, yaşlılık döneminde yaşamın niteliğinin artırılması, toplumda ve yaşlı bireyler arasında sağlıklı yaşam davranışlarının geliştirilmesi, yaşlılara yönelik güvenli ve sağlıklı çevrenin oluşturulması için gerekli düzenlemelerin yapılması olarak sıraladı.

\"Öncelikle, yaşam boyu sağlıklı olmak ve yaşlanma konularının ilköğretim döneminden itibaren eğitim müfredatlarına konulması toplumun bu konudaki bilinçlenmesinin ilk basamağını oluşturacaktır\" diyen Kırdı, son yıllarda yaşlılık ile ilgili politikalar ve programların yaşam kalitesini ve genel sağlığı artırmaya odaklandığını ve ileri yaşlara kadar sağlıklı kalmak için bulaşıcı olmayan hastalıklar ile mücadelenin de aktif bir şekilde yürütülmesinin gerekliliğine vurgu yaptı.

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