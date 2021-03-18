Prof. Dr. Kemalettin Aydın: Dip dalga sürüyor, vaka artışı 22 binleri görebilir

Sağlık Bilimleri Üniversitesi Rektör Yardımcısı, Enfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji Uzmanı Prof. Dr. Kemalettin Aydın, dip dalganın devam ettiğine vurgu yaparak, "Önümüzdeki günlerde vakaların 20-22 bin bandına kadar artabileceğini öngörüyorum" dedi. Aydın, hastaneye yatışlarda ise önceki dalgaya göre düşüş olduğunu belirtti.

Türkiye'de 2 Mart'ta kademeli normalleşme sürecinin başlamasından bu yana 'turkuaz tablo'da durum her geçen gün ağırlaşıyor. Normalleşme adımlarının açıklandığı 1 Mart'ta 9 bin 891 olan vaka sayısı, dün 18 bin 912 seviyesine yükseldi.

NTV'den Tuğba Öztürk'e konuşan Prof. Dr. Kemalettin Aydın, kontrollü normalleşmeyle birlikte yaşanan vaka sayısındaki artışın olağan bir durum olduğunu ve bu artışın da beklendiğini ifade etti.

Aydın, "Risk haritasında kırmızı olarak belirlenen illerin dışında, normalleşme adımlarıyla birlikte nüfusun yaklaşık yüzde 88'inde bir rahatlama oldu. Bu rahatlama mavi illerde daha fazla olurken turuncu illerde biraz daha az olarak gözlemlendi. Doğal olarak bu yeni dönemle birlikte bizim hayatımızın her evresinde olan Koronavirüs'ün dolaşımı da arttı" açıklamasında bulundu.

"Virüsün yaşam alanını genişletiyoruz"

Türkiye'de, salgının başından bu yana virüs dolaşımının devam ettiğini belirten Aydın'a göre; toplum olarak belirli alanlarda ne kadar kümeleşerek kuralları ihlal edersek o kadar virüsün yaşam alanını genişletmiş oluyoruz.

Toplumda Koronavirüs'ün tespit edilenden daha fazla olduğuna dikkat çeken Aydın, bu durumu şöyle açıkladı:

"Geçtiğimiz temmuz ayındaki normalleşmede günlük 800-900 arasında vaka tespit ediliyordu. Ancak yine bu tarihlerde Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, rastgele PCR çalışması yaptıklarına dair bir açıklamada bulundu. Bu çalışma 130 bin kişiyle yapıldı ve toplumda hiçbir belirti, bulgusu olmayan insanlardan binde 2,6'sında Koronavirüs tespit edildi. Yani tesadüfen yaptığın bir PCR çalışmasında bin kişide 2,6'sında pozitiflik buluyorsan Türkiye nüfusunda o günün rakamıyla günlük 215 bin kişi pozitif dolanıyor demektir. Burada 'derin dip dalga' olarak bir bulaşın olduğunu anlıyoruz. Virüs gördüğümüzden daha fazla"

"Vakada 22 binleri görürüz"

Son zamanlarda dikkat çeken vaka artışın biraz daha süreceğini tahmin ettiğini belirteren Aydın, "Önümüzdeki günlerde vakaların 20-22 bin bandına kadar artabileceğini öngörüyorum. Zaten bu dönemde vaka artışının hiç olmaması anormal bir durum olurdu" diyerek açıklamada bulundu.

Türkiye'de hala toplumun önemli bir kısmının virüsle karşılaşmadığını söyleyen Aydın, normalleşme adımlarının atıldığı bir dönemde vaka artışının ancak toplumun yaklaşık yüzde 80'inde sürü bağışıklığı oluştuğunda yaşanmayacağını söyledi.