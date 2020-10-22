Prof.Dr. Kemal Gözler üniversite ders kitaplarındaki korsan sarmalını yazdı: Dün duyduğum kadar vahim bir korsan hikayesi duymamıştım

Anayasa profesörü Kemal Gözler, üniversite ders kitaplarındaki korsan sorununu bir kez daha gündeme getirerek "Yirmi yıldır ders kitaplarım korsana kurban gidiyor. Ama itiraf edeyim, dün duyduğum hikâye kadar ilginç ve vahim bir korsan kitap hikâyesi duymamıştım" dedi.

Kendi kişisel blog sayfasında "Organize İşler-3; Korsan Sarmalı" başlıklı yazı kaleme alan Prof. Dr. Kemal Gözler şöyle yazdı:

"Yirmi yıldır ders kitaplarım korsana kurban gidiyor. Kendi kitaplarımın pek çok kâğıt veya dijital korsan baskısını gördüm. Keza pek çok korsan kitap hikâyesi duydum. Ama itiraf edeyim, dün duyduğum hikâye kadar ilginç ve vahim bir korsan kitap hikâyesi duymamıştım. Hikâye, bir mağdur öğrencinin bana gönderdiği e-postadan öğrendiğim kadarıyla şöyle:

Bir hukuk fakültemizin birinci sınıf öğrencilerinin kurduğu bir WhatsApp grubuna üst sınıflardan üç öğrenci 5 Ekim 2020 Pazartesi günü bir mesaj atıp, birinci sınıfta okutulan ders kitaplarının satışı için sipariş toplamaya başlıyorlar. Bu arada gönderdikleri mesaja “yayınevleriyle konuştuklarını” ve “fiyatların normal piyasanın altında belirlenmeye çalışıldığını” da eklemeyi ihmal etmiyorlar. Birinci sınıf WhatsApp grubuna gönderilen mesajı aşağıya aynen koyuyorum (Adı geçenlerin kişilik haklarını korumak amacıyla, kişi isimlerini, telefon numaralarını ve WhatsApp grubunun adını ben makasladım).

Görüldüğü gibi mesajda, yanlarında fiyatlarının da belirtildiği dokuz kitaplık bir liste var. Kitaplar ve fiyatları şöyle:

1. Medeni Hukuk: Başlangıç Hükümleri ve Kişiler Hukuku, Jale G. Akipek = 60 TL

2. Medeni Hukuk: Aile Hukuku Turgut Akıntürk = 50 TL

3. Anayasa Hukukunun Genel Esasları Kemal Gözler = 45 TL

4. Türk Anayasa Hukuku Ergun Özbudun = 47,5 TL

5. Osmanlı-Türk Anayasal Gelişmeleri Bülent Tanör = 20 TL

6. Roma Hukuku Dersleri Şahin Akıncı = 27,5 TL

7. Roma Borçlar Hukuku Şahin Akıncı = 23 TL

8. Hukuka Giriş Kemal Gözler = 40 TL

9. Temel Ekonomi Mehmet Dikkaya = 32,5 TL

Bu dokuz kitabın toplam fiyatı 345 TL ediyor. Mesajı gönderen müteşebbis öğrenciler, kitapların “set” hâlinde alınması durumunda fiyatın 310 TL olacağını yazıyorlar. 15-20 TL de kargo ücretinin olacağını ilave ediyorlar. Genellikle 75 TL’den sonra kargo parasını kitapçılar öderken, bu olayda, anlaşıldığı kadarıyla kargo parasını dahi öğrencilere ödetmişler. Bu da işin cabası!

Birinci sınıf öğrencilerinin pek çoğu bu mesaja kanıp WhatsApp grubuna atılan formu doldurarak veya gruba gönderilen WhatsApp linkine tıklayarak sipariş veriyorlar ve kitapların ücretlerini bu işi organize eden üst sınıflardaki üç öğrenciden birinin banka hesabına peşin olarak yatırıyorlar.

Sipariş edilen kitaplar bir süre sonra kargodan gelmeye başlıyor. Ne var ki gelen kitapların korsan olduğu görülüyor. Hem de ne korsan! Korsanın dibinin dibi! Türk korsan kitap tarihinde görülmemiş kadar kötü korsanlar!'

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