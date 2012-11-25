Prof. Dr. Karpat: Erdoğan’ın hataları demokrasiyi yok etmez

Wisconsin Üniversitesi öğretim üyesi Prof. Dr. Kemal Karpat (89), ‘Türkiye’nin Kısa Tarihi’ adlı kitabını yazdı. Türkiye'deki siyasi aktör ve Başbakan Tayyip Erdoğan ile ilgili de konuşan Karpat, Başbakan Erdoğan için, 'bazı hataları olduğunu kabul ediyorum ama bunlar demokrasiyi yok edecek hatalar değil' dedi.

Gülden Aydın'ın hürriyet.com.tr'de yer alan haberine göre, Kaplan Türkiye'deki siyasi aktörlerle ilgili görüşlerini sundu. İşte Karpat'ın Türk siyasi aktörle ilgili görüşleri:



Atatürksüz Türkiye olmaz



Birkaç aşırı liberal, Kürtçü, İslami kesimin cahillerinin saçma sapan konuşmalarına rağmen Atatürksüz bir Türkiye düşünemem. Bu ülke, bir imparatorluktan milli devlete geçmiştir. Yumurta kırılmadan omlet yapılmaz. Fransız ve Sovyet devrimlerinde, muazzam kan dökülmüş, milyonlarca kişi ölmüştür. Türkiye’de böylesi ölümlerden söz edemezsiniz.



Özal’ın Demirel’den farkı yok



Gerçek manada zincirleri kırarak Türkiye’yi ileriye götürebilecek çalışmalar Özal zamanında başladı. Ama yeni bir devrim yapmış değil. Demirel’in açtığı yoldan ilerledi. Fikirleri arasında fark yoktur.



Davutoğlu Suriye meselesinde acele etti



Türkiye, Suriye’de çabuk başarı elde edileceğini düşünerek acele etmiştir. En fazla mülteci Türkiye’de, masrafı 450 milyon dolara çıkmıştır. Arap dünyasıyla ilişkileri çok ince ele almalı. Çünkü bu, süratle değişen, yörüngesiz ve merkezsiz, çeşitli tesirlere açık bir dünyadır..



Menderes demokrasiyi benimsemedi



Menderes’in son zamanları tartışılabilir. Çünkü demokrasiyi tam manasıyla benimsememişti. Köylüyü sever ama köylüyü kendiyle eşit, kendisi gibi insan olduğu için değil; toprağa bağlı, toprağı işleyen, tabiatın bir parçası olduğu için sever. Menderes’te gerçek bir toprak sevgisi vardı. Ama o toprağı, insanıyla beraber severdi.



Demirel sıçramanın temellerini olgunlaştırdı



Süleyman Bey’in vazifesi, demokrasiyi kurtarmaktı. Demokrasinin yaşaması için elinden geleni yaptı. Aynı zamanda gittikçe büyüyen orta sınıfın gücünü muhafaza ederek Türkiye’nin daha ileriye sıçrayabilmesinin temellerini olgunlaştırdı. Bu bakımdan Süleyman Bey’in Türkiye demokrasisine yaptığı hizmetler çok önemlidir.



Erdoğan’ın hataları demokrasiyi yok etmez



Temelde bu milletin bir modern tarafı var. Bu tipe en yakın lider, Tayyip Bey. Başbakan Erdoğan’ın bazı hataları olduğunu kabul ediyorum ama bunlar demokrasiyi yok edecek hatalar değil. Belki biraz duygusal. Bir adamı ancak iktidardan çekilip üzerinden üç beş sene geçtikten sonra soğukkanlılıkla değerlendirmek mümkün olabilir.

Tarihçi ve sosyal bilimci Prof. Dr. Kemal H. Karpat, halen Wisconsin Üniversitesi Tarih Bölümü’nde öğretim üyesi olup, 100’den fazla makalesinin yanı sıra 16 kitabı da bulunmaktadır.