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PROF. DR. KARATAY'DAN "ENERJİ İÇECEĞİ" UYARISI

"Enerji içecekleri insan sağlığı için zehirdir" "Bütün enerji içeceklerinin içine koyulan yüksek miktardaki mısır şurubu şekeri ve kimyasallar insanın bağışıklık sistemini çökertir, bağırsakları mahveder, beyni mahveder"  Haber: Gülseli KENARLI - Kamera

16 Ekim 2017 20:44

\"Enerji içecekleri insan sağlığı için zehirdir\"

\"Bütün enerji içeceklerinin içine koyulan yüksek miktardaki mısır şurubu şekeri ve kimyasallar insanın bağışıklık sistemini çökertir, bağırsakları mahveder, beyni mahveder\" 

Haber: Gülseli KENARLI - Kamera: Güven USTA / İstanbul DHA
Prof. Dr. Canan Karatay enerji içecekleriyle ilgili uyarılarıda bulundu. Karatay, “Enerji içecekleri insan sağlığı için zehirdir\" dedi.
DHA\'ya açıklamalarda bulunan Prof. Dr. Canan Karatay, \"Bütün enerji içeceklerinin içine koyulan yüksek miktardaki mısır şurubu şekeri ve kimyasallar insanın bağışıklık sistemini çökertir, bağırsakları mahveder, beyni mahveder. Verdiği enerji bir-iki saat sürse dahi insanı perişan hale getirir. O birkaç saat için verdiği enerji mutluluk hissine insanlar bağımlı olur. Dediğiniz gibi alkolden daha tehlikeli bir şekilde karaciğeri yağlandırır. Alkolden daha tehlikeli bir şekilde beyni bozar, bağırsakları bozar, bağışıklık sistemini çökertir ve her türlü hastalığın temeli atılmış olur\" diye konuştu. 

HANGİ HASTALIKLARA YOL AÇAR
Canan Karatay, söz konusu içeceklerin ne gibi hastalıklara yol açtığı konusunda da şunları kaydetti:
“İşte bu şekerli içecekler, şekerli gazlı içecekler dahil, enerji içecekleri bağırsaklardaki dost bakterileri öldürüyor, bağırsak hücrelerini parçalıyor. Bununla beraber düşman bakterileri çoğaltıyor, şeker hastalığının temeli atılıyor. Tiroit, haşimato, alzheimer, kanserler, şeker hastalığı, tansiyon hastalığı, böbrek hastalığı, karaciğer yağlanması, pankreas hastalığı Tip1 ve Tip2 diyabet gibi hastalıkları tetikliyor\"  

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