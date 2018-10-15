​Prof. Dr. Karadai:“Doların baskısından kurtulmak için para birliği yapılmalı”

KOCAELİ, (DHA) - DÜNYA Müslüman Alimler Birliği Genel Sekreteri Prof. Dr. Ali Karadai, Doların hızla yükselişini ve Türk Lirasının değer kaybetmesini değerlendirdi. Çarpıcı açıklamalarda bulunan Prof. Dr. Ali Karadai, “Doların baskısından ülkelerimizi kurtarabilmek için başka bir yola başvurmamız gerekiyor. O yolda Dolar dışında bir para birliğine geçmektir. Eğer para birliği kurulduğu anda ne dolara ihtiyaç duyulacak, ne de doların baskısından kurtulmak için çare aranacak” diye konuştu.

Gebze Teknik Üniversitesi (GTÜ), Uluslararası Üniversiteler Konseyi ve Dünya Müslüman Alimler Birliği tarafından düzenlenen \"İslam ve Bilim\" çalıştayı GTÜ ev sahipliğinde gerçekleştirildi. GTÜ Elektronik Mühendisliği Amfisinde düzenlenen çalıştayda, Dünden Bugüne İslam\'da Bilimsel Gelişmeler, İslam\'da Sosyolojik Değişim ve Dönüşümler, Küresel Yaşamda Müslüman Bilim İnsanlarının Yeri ve Önemi temalı grup çalışmaları yer aldı. Çalıştayda son dönemlerin önemli tartışmalarından dijital para, İslam ticareti hukukuna göre de değerlendirildi.

ÜLKELER DOLARIN BASKISINDAN NASIL KURTULUR?

Çok sayıda uzman ismin ve öğrencinin katıldığı konferansta konuşan Dünya Müslüman Alimler Birliği Genel Sekreteri Prof. Dr. Ali Karadai, Doların Türk Lirası üzerindeki etkisini değerlendirdi. Doların hızlı yükselişine karşı çeşitli öneriler sunan Prof. Dr. Karadai, şunları söyledi.

“Doların baskısından ülkelerimizi kurtarabilmek için başka bir yola başvurmamız gerekiyor. O yolda Dolar dışında bir para birliğine geçmektir. Rusya, İran, Çin, Türkiye gibi ülkeler birbirlerinin ihtiyaçlarını giderebilmek için, İslam ekonomisinde var olan ve takas usulüne göre alışveriş anlamına gelen ‘Mukayaza’ kullanılmalı. İkinci çıkar yol ise, ülkeler kendi yerel paralarıyla alışveriş yapabilirler. Mesela, Çin Türkiye’den ithal edeceği üründe TL kullansın. Bir diğer çıkış yolu ise Dünya Bankası (IMF) gibi bir fon oluşturulmasıdır. Yapılan alışverişin getirileri, birikimleri o fonda bir araya gelir ve bu biriken parayla ekonominin değeri ölçülebilir. Bu şemsiye altındaki tüm ülkelerin bu ortak parayı onaylaması gerekiyor. Bu paranın değerini koruyabilmemiz ve ihtiyacı olan ülkelere buradan destek verebilmek için bir banka kurulmalı. O fon aracılığıyla gerekli maddi destek sağlanmalı. Bu ülkeler kendi aralarında para birliğine gittikleri zaman o fondaki ekonomi değerini kendi fonlarına da aktarmış oluyorlar. Böylelikle ne dolara ihtiyaç duyulacak, ne de doların baskısından kurtulmak için çare aranacak. Mesele siyasi iradenin olması. Ülke yöneticileri toplanıp siyasi iradeyi kurdukları anda rahatlarız.”

“İSLAM DÜNYASINDA DÜŞÜŞE GEÇEN İLİM YÜKSEK SEVİYELERE ÇIKARILACAK”

Çalıştayın amaçları hakkında bilgi veren Uluslararası Üniversiteler Konseyi (IUC) Kurucu Başkanı ve İcra Kurulu Başkanı Orhan Hikmet Azizoğlu, şöyle konuştu:

“Bu çalıştayın temel amacı İslam dünyasının son yıllarda ilimde yaşadığı düşüşü Dünya İslam Alimler Birliği ve ülke üniversite rektörleri ile birlikte engelleyerek, bu seviyesi Batı dünyasının seviyesine çıkartmaktır. Bu çalıştayda insanı ilgilendiren her konuda analizler yapılacak ve sonuç bildirgesi yayınlanacak. Bu bildirgeyi de 96 bin alimin üye olduğu tüm İslam ülkelerine ileteceğiz. Üniversitelerimizde de temel felsefe oluşturacağız.”

“BİLİM VE İSLAM İÇ İÇEDİR”

Gebze Teknik Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Hasan Aslan ise, konferansta, “Bu çalışmalarımızda İslam’ın ve bilimin birbirleriyle iç içe olduğunu gösteriyoruz. Son zamanlarda ortaya çıkan İslamafobi’yi ve İslam’ın bilime karşı olduğu algısını yok etmeyi amaçlıyoruz. Burada düzenlenen panellerde bu problemler ele alınacak. Bilimin bir farz olduğunu herkese aktaracağız” şeklinde konuştu.

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