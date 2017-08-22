Prof. Dr. Kale, Türkiye'de ilk 'Nöropelviolog' oldu

DERİNCE (Kocaeli), (DHA) - KOCAELİ Derince Eğitim ve Araştırma Hastanesi Kadın Hastalıkları ve Doğum Kliniği\'nde görevli Prof. Dr. Ahmet Kale, Amerika ve Danimarka\'da aldığı eğitimlerin ardından dünyada \'Nöropelviolog\' ünvanı alan 9 kişiden biri oldu.

Derince Eğitim ve Araştırma Hastanesi Kadın Hastalıkları ve Doğum Kliniği\'nde görevli Prof. Dr. Ahmet Kale, Amerika ve Danimarka\'da Neuropelvioloji eğitimi aldı. Prof. Dr. Ahmet Kale dünyada \'Nöropelviolog\' ünvanı alan 9 kişiden biri oldu. İngiltere Endoskopi Derneği\'nin uluslararası yayın yapan dergisinde Prof. Dr. Ahmet Kale sertifikalı nöropelviolog olarak kabul edildi. Neuropelviolojinin, kronik pelvik ağrıları, şiddetli adet ağrıları, ilişki sırasında yaşanan ağrılar ile ilgili olduğu, bu ağrıların kadınların sinir anatomisi ile ilgili ilişkisine baktığı belirtilirken, Türkiye\'de bu alanda sertifikalı ilk hekim olan Prof. Dr. Ahmet Kale, Derince Eğitim ve Araştırma Hastanesi\'nde hastaların tedavisiyle ilgileniyor.

20 HASTA SAĞLIĞINA KAVUŞTU

Derince Eğitim ve Araştırma Hastanesi Başhekimi Doç. Dr. Mustafa Güneş, \"Hastanemizde kadın hastalıkları ve doğum kliniğimize bağlı olarak Neuropelvioloji bölümümüz hastalarımıza hizmet vermeye başladı. Prof. Dr. Ahmet Kale, Türkiye\'deki ilk sertifikalı Nöropelviolog olarak şimdiden 20 hastamızı sağlığına kavuşturdu. Derince Eğitim ve Araştırma Hastanesi olarak vatandaşlarımıza en iyi sağlık hizmetini sunma çalışmalarımıza devam edeceğiz\" dedi.



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