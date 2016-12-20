Prof. Dr. İştar Gözaydın 'FETÖ' suçlamasıyla gözaltına alındı

Prof. Dr. İştar Gözaydın 'FETÖ/PDY' soruşturması kapsamında gözaltına alındı. Gözaydın'ın gözaltına alındığını eşi İskender Savaşır sosyal medyadan duyurdu.

İzmir Başsavcılığı'nın yürüttüğü 'FETÖ/PDY' operasyonu kapsamında OHAL kararnamesiyle kapatılan Gediz Üniversitesi’nden 33 kişi için yakalama kararı çıkarılmış, 14 kişi gözaltına alınmıştı. Gözaltına alınanlar arasında, eski sosyoloji bölüm başkanı Prof. Dr. İştar Gözaydın’ın da bulunduğu eşi İskender Savaşır tarafından duyuruldu. Gözaydın’a görüş ve avukat yasağı getirildi.

Gözaydın’ın eşi İskender Savaşır haberi Twitter’dan şöyle duyurdu: