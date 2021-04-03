Prof. Dr. İsmail Balık: Türkiye'ye özgü mutasyon çıkmış olabilir

Salgında dünyada başta Avrupa ülkelerinde olmak üzere üçüncü dalganın görüldüğünü anlatan Balık, vaka sayılarındaki artışta en önemli faktörün İngiltere varyantının yaygınlaşması olduğunu söyledi.

Balık, Türkiye'de yaklaşık bir ay önce özellikle Karadeniz Bölgesi'nde yüksek vaka artışları yaşandığını vurgulayarak, "Ben dahil birçok arkadaşımız, bu bölgede bu mutantın yayılmış olabileceğini söylemiştik. Nitekim Sağlık Bakanı Fahrettin Koca da açıkladı, Türkiye'deki vakaların yüzde 75'inden bu mutant sorumlu" dedi.

"Virüs bir süre sonra kendi kendine salgını bitirebilir"

İngiltere mutantının şu an tüm dünyada dominant virüs haline geldiğini anlatan Balık, "Bu virüs artık COVID-19 salgınını devam ettiren virüs" dedi. Balık, bu tip virüslerin çok fazla mutasyon yapma özelliği taşıdığını söyleyerek, şu bilgileri paylaştı:

"Mutasyon yapma riskini artıran en önemli faktör de özellikle enfeksiyonun çok yayılması. Şu an yaşanan süreç yeni mutasyonlara gebe. Bu mutasyonlar belki daha iyi olabilir ve virüs bir süre sonra kendi kendine salgını bitirebilir ya da aşıdan ve bağışıklıktan kaçan bir formata da dönüşebilir. Bununla ilgili bilim dünyası yakın takipte olacaktır.

"Ayrıca bir yerde hastalık ne kadar fazla görülürse kendimize özgü mutasyon ihtimali de o kadar fazla olur. Türkiye'ye özgü de bir mutasyon çıkmış olabilir. Eğer çıkmışsa, bunların araştırmaları yapılıyor."