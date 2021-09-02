Prof. Dr. Işın Çelebi: Göç konusundaki sadaka politikaları AB’yi rahatlatıyor ancak sorunları çözmüyor

Ekonomiden sorumlu eski Devlet Bakanı Prof. Dr. Işın Çelebi, Ntv'de katıldığı programda ekonomik gelişmelere ilişkin gündemi değerlendirdi. Çelebi, Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından açıklanan büyüme rakamlarını ve göç politikalarının ekonomiye etkilerini değerlendirdi. Çelebi "Göç konusundaki sadaka politikaları AB’yi rahatlatıyor ancak sorunları çözmüyor" dedi.

Büyüme rakamlarını değerlendiren Çelebi şu ifadeleri kullandı:

"Bu işin artı ve eksi yönlerini ortaya koymamız gerekiyor. Artı yönü geçen sene nisan-mayıs-haziran ayların Türkiye eksi 10 küçülmüştü. Bu baz etkisine dayanarak büyüme yüzde 21.7 oldu. Ama Türkiye'nin bu nisan mayıs haziran ayındaki büyüme ocak-şubat aylarındaki büyümeye karşılaştırdığımız yüzde 0.9. Türkiye büyüme sürecine girdi ama bu büyümenin yapısal olarak çalışanlara ne getirdiği önemli. Çalışanlar açısından büyümenin katkısı çok fazla olmadı bu büyüme bir istihdam artışı sağlıyor mu bunu iyi analiz etmemiz lazım ve gelir dağılımını düzeltiyor mu bunu da analiz etmemiz lazım"

"Avrupa fakire 5-10 kuruş vermek gibi konuşuyor"

Çelebi, Avrupa'nın göçmen politikasına ilişkin olarak şu ifadeleri kullandı:

"Türkiye de yaklaşık 5 milyondan fazla göçmen var ve Afganistan'dan da 2 milyondan fazla göçmen gelecek. Ama dünyadaki göçmen sayısı 275 milyon ve 80 milyonda mülteci var. Hollanda Başkanı bugün konuşmuş Merkel Konuşuyor, Fransa Cumhurbaşkanı konuşuyor; fakire yoldan geçerken 5-10 kuruş vermek gibi konuşuyorlar. Yani biz 5-10 kuruş verelim Türkiye, Pakistan gibi ülkeler bu göçmenlere sahip çıksın. Oysa bu göçmen hareketi dünyadaki küreselleşmenin bir sonucu olarak ortaya çıkıyor. Kabil'de 20 yıldır savaş var ve 50 yıldır olan problemler var. Suriye'de bölgesel savaşlar var. Ayrıca iklim değişikliğinin getireceği de bir küresel dönüşüm yeni göç hareketlerine yol açabilir."

"Bu problemi yapısal olarak çözmek gerekiyor, bu yüzden göçmen bankası kurulmasını önerdim"

Çelebi "Bu nedenle ben bir göçmen bankası kurulmasını önerdim" diyerek sözlerine şöyle devam etti:

"Göçmen Banka'sının kaynakları hazır. Örneğin IMF 650 milyar dolar SDR dağıttı. Bunun en büyük kısmını gelişmiş ülkeler ABD, İngiltere, Almanya alıyor. 375 milyar dolarını gelişmiş ülkeler alıyor, 275 milyar dolarını gelişmekte olan ülkeler alıyor, 25 milyar dolarını da fakir ülkeler alıyor. Böyle bir parayı dağıtmak yerine bunu göçmen bankasının sermayesine koyup bu parayı geliştirmek ve insanların eğitimdi, sağlıktı problemlerini böyle bir bağışla karşılamak yerine bankanın üreteceği projeleri finanse eden bir sistem kurmak, kalıcı bir biçimde bu problemi yapısal olarak çözmek gerekiyor. Bu nedenle göçmen bankası kurulmasını önerdim.

Almanya İngiltere Fransa kendi vatandaşlarını kurtarmak için sınırlarını açıyor kapıyor, ama bu küresel problem. Söyledim 275 milyon göçmen insan var. Bunların okuması, sağlık problemlerinin çözülmesi çok önemli. "

"Teknoloji ihracatının payı yüzde 15'e çıkmalı"

Ağustos ayı ihracat rakamlarını da değerlendiren Çelebi, teknoloji ihracatının, toplam ihracat payı içerisindeki payının yüzde 15'e çıkması gerektiğini ifade etti. Çelebi şöyle dedi:

"İhracattaki gelişmeleri çok olumlu buluyorum. Özel sektör bu konuda çok başarılı. 200 milyar doları geçti Türkiye. İhracatçılar Birliği olsun, Türkiye İhracatçılar Meclisi olsun. Artık ihracat Türkiye'nin yaşamının bir parçası oldu. Bu bakımdan ihracatın bu anlamda gelişmesi çok olumlu. Ama eksi bir yanı var o da şu; teknoloji ihracatı toplam ihracat içinde kalıcı olması için yüzde 15'e çıkması lazım. Türkiye'de bu oran yüzde 3 düzeyinde. Bu anlamda Teknoloji ihracatını geliştirecek şekilde sistemi yenilemek lazım. Bunun yapılması halinde ihracatımızın 200 milyar doların çok üstüne çıkacağını söyleyebilirim."

"Türkiye'nin enflasyonu aşağı çekmesinin tek yolu üretim"

Açıklanacak enflasyon verisine ilişkin olarak ise Çelebi şöyle dedi:

"Türkiye'nin yüksek enflasyon sürecini aşağıya çekmesinin tek yolu üretimi artırması. Şuanda yüzde 18-19 düzeyinden enflasyon. Bunu aşağı çekmekten kast edilen 17-18 çizgisine çekmek. Oysa Türkiye'nin enflasyonunu aşağıya çekmesi, tek haneli rakamlara çekmesi gerekiyor. Bununda tek yolu var ihracatı artırması, üretimin artması ve işsizliğe çözüm bulması. Çünkü Türkiye'nin en önemli kaynağı insan kaynağı.

Bugün gazetede Hollanda Başbakanı'nın demecini gördüm. Türkiye'ye sadaka verip gibi davranıp, Türkiye'den göçmen politikasını omuzlamasını istiyor. Türkiye bunu yapacaksa istihdamını ve ihracatını artıracak şekilde yapmalı. Bu enflasyonu kalıcı şekilde aşağı indirir."