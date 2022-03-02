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Prof. Dr. İlber Ortaylı zeytinlikleri maden sahasına açan yönetmeliğe tepki gösterdi: Bugün yayınlanan yönetmelik mutlaka gözden geçirilmeli, yoksa çok geç olacak

"Çok ciddi tedbirler almazsak bırakın etrafa zeytin satmayı, kendi ihtiyacımızı bile karşılayamayacak duruma düşeceğiz"

02 Mart 2022 00:13

Tarihçi Prof. Dr. İlber Ortaylı, "Türkiye zeytinlikleri hiç de küçümsenecek miktarda değil, daha doğrusu değildi. Çok ciddi tedbirler almazsak bırakın etrafa zeytin satmayı, kendi ihtiyacımızı bile karşılayamayacak duruma düşeceğiz. Bugün yayınlanan yönetmelik mutlaka gözden geçirilmeli, yoksa çok geç olacak." dedi.
 
Prof. Dr. İlber Ortaylı, Resmi Gazete'de yayınlanarak yürürlüğe giren, maden yönetmeliğinde değişiklik yapılmasına dair karara tepki gösterdi.

"Türkiye zeytinlikleri hiç de küçümsenecek miktarda değil, daha doğrusu değildi"

Ortaylı, "Türkiye zeytinlikleri hiç de küçümsenecek miktarda değil, daha doğrusu değildi. Çok ciddi tedbirler almazsak bırakın etrafa zeytin satmayı, kendi ihtiyacımızı bile karşılayamayacak duruma düşeceğiz. Bugün yayınlanan yönetmelik mutlaka gözden geçirilmeli, yoksa çok geç olacak" dedi.
Alınan kararda, elektrik üretiminde kullanılan kömür sahası zeytin ağaçları ile aynı yere rastlarsa, zeytinlikler şirket tarafından kesilebilecek. Çalışma sonrasında maden şirketi, zeytinlikleri eski haline çevirmekle yükümlü olacak.
 
TIKLAYIN - Zeytinlik alanda maden çalışmasına şartlı izin
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