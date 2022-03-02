Prof. Dr. İlber Ortaylı zeytinlikleri maden sahasına açan yönetmeliğe tepki gösterdi: Bugün yayınlanan yönetmelik mutlaka gözden geçirilmeli, yoksa çok geç olacak

Tarihçi Prof. Dr. İlber Ortaylı, "Türkiye zeytinlikleri hiç de küçümsenecek miktarda değil, daha doğrusu değildi. Çok ciddi tedbirler almazsak bırakın etrafa zeytin satmayı, kendi ihtiyacımızı bile karşılayamayacak duruma düşeceğiz. Bugün yayınlanan yönetmelik mutlaka gözden geçirilmeli, yoksa çok geç olacak." dedi.