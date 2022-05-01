Danıştay 8. Daire, zeytinlik alanlarda maden faaliyeti yürütülebilmesine olanak sağlayan Maden Yönetmeliği hükmünün yürütmesini durdurdu. Tarihçi, yazar Prof. Dr. İlber Ortaylı, "Zeytinlikleri maden için yok etme projesi böylelikle durdurulacak diye ümit ediyoruz" yorumunu yaptı.

Ortaylı yazısında, "Son günlerde 'Yüce Danıştayımız' Türk milleti adına alkışlanacak bir karar aldı. Tarım ve Enerji Bakanlıklarının ortak tasarrufu olan zeytinlikleri maden için yok etme projesi böylelikle durdurulacak diye ümit ediyoruz. Sözün kısası bu. Gezip geldiğim İspanya zeytinle yaşıyor. Üstelik zeytini bizimki kadar lezzetli değil. Çalışıyorlar bizimkiler de. Akhisar halkı “Dağı taşı İspanya’ya çevireceğiz” diyor. Kötü kömürcüler işe karışmazsa olabilir. Bazen insanın umutları canlanıyor. Biz bir Akdeniz ülkesiyiz; diğer Akdenizlilerin ne yaptıklarına, iyi ve kötü örnekleriyle dikkatlice bakıp gözlemeliyiz." değerlendirmesini yaptı.

TIKLAYIN | Danıştay’dan, zeytin yönetmeliği için yürütmeyi durdurma kararı